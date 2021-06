Príncipe Harry não anunciou nascimento da filha a William

Está longe de ser novidade que ao longo dos últimos meses a tensão entre William e o seu irmão mais novo, Harry, se intensificou. Neste sentido Kate Middleton, tem-se revelado uma das principais forças apaziguadoras da relação.

É neste contexto que o nascimento de Lilibet Diana, filha de Harry e Meghan, foi transmitido por Harry à duquesa de Cambridge em vez de diretamente ao irmão. Segundo o The Mail on Sunday, Kate sempre foi responsável por manter a boa relação entre o príncipe Harry e William, mas tal tarefa tornou-se mais evidente com a chegada de Lilibet. Uma fonte do palácio real confirmou ao jornal que Harry enviou mensagens de texto a Kate em vez de William, avisando do nascimento da filha, uma vez que esta era a única forma de Harry "cimentar o papel de Kate como ponte entre ele e o irmão".