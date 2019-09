47 vezes em que adorámos Dita Von Teese

A primeira vez que lhe perguntaram se estaria velha para fazer espetáculos burlescos Dita Von Teese tinha 30 anos. Hoje, aos 47, está mais ativa do que nunca e já anunciou uma nova tour, Glamonatrix, que começará na Austrália, já em novembro, e passará pela Nova Zelândia e Europa – infelizmente Portugal não está nessa lista de países.

A apresentação promete ser o seu maior espetáculo de burlesco de sempre, com performances e visuais inéditos – dando-se a devida atenção ao guarda-roupa, já que contará com as colaborações de Mister Pearl, um alfaiate especialista em fazer espartilhos, o costureiro francês Alexis Mabille e até a designer britânica Jenny Packham. Os saltos serão criados por Christian Louboutin. Von Teese não é nenhuma estranha ao mundo da moda, já que participou em vários desfiles da Jean-Paul Gaultier, além de ter integrado um espetáculo autobiográfico sobre o mesmo designer francês, o Fashion Freak Show.

A nova tour surge após The Art of the Teese, que esgotou nas cinco noites em que esteve no London Palladium. Quando atuou na Ópera Garnier, no Casino de Monte Carlo, no ano passado, contou com a presença de membros da família real do Mónaco na assistência. A apresentação inclui comédia e stripteases sofisticados. "Sinto-me sortuda por o burlesco se ter tornado um símbolo de celebração da beleza e da sensualidade em diversas formas, um local onde ícones improváveis assumem o palco e inspiram os outros", declarou Dita ao anunciar a tour, e completou: "Estou orgulhosa por poder fazer parte do movimento do burlesco moderno e estou agradecida por ter a oportunidade de ir em tour com artistas que possam mudar a ideia que as pessoas têm em relação ao striptease." O novo burlesco de Dita inclui no elenco artistas do sexo masculino, feminino e não-binários e também promove a positividade em relação ao corpo com dançarinos de diversos tamanhos.