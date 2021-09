A história que explica o momento sedutor entre Jessica Chastain e Oscar Isaac

Veneza já é um sítio particularmente romântico. Se lhe juntarmos um momento de passadeira vermelha em pleno Festival de Cinema de Veneza, arrebatador e sensual, é a cereja no topo do bolo. Foi isso que aconteceu com Jessica Chastain e Oscar Isaac, que contracenam no filme Scenes of Marriage, e era precisamente nessa antestreia que estavam quando protagonizaram o sedutor momento durante o festival. Num vídeo de quase um minuto, em câmara lenta, vemos Isaac a beijar o braço de Chastain, enquanto ela o abraça.

Mais tarde, durante o programa Today, Chastain reagiu às reações a este momento, que se tornou viral nas redes sociais. Acontece que os atores são amigos há vários anos, pois conheceram-se na universidade, e ambos são casados desde 2017, Chastain com Gian Luca Passi de Preposulo, e Isaac com Elvira Lind.

Apparently Jessica Chastain’s husband is an Italian count and it’s just - Oscar Isaac is sniffing her arm and she’s a countess and that’s just normal life for her but if I’m lucky I might get a second date from Blake who has navy sheets and a fleece Chargers throw for a blanket. https://t.co/RwdtIdvhbF