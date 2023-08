Rihanna mostra-se a amamentar o filho e as fotografias tornam-se populares

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty)

Infelizmente o tema daainda épara muitos, assim como conversas ligadas a esse assunto, por norma bastante triviais entre mães. A cantora, que está grávida do seu segundo filho, não parece ter esse tipo de problema, a julgar pelas imagens que partilhou recentemente no Instagram.Rihanna celebra, aliás, com orgulhoatravés de uma. E se ela já tinha aberto um caminho para umacom os seus looks arrojados e ousados, agora mostra que atambém não é motivo para se envergonharem. Muito pelo contrário.Foi no perfil da marcado Instagram, que a cantora partilhou fotos que a mostram, Rza, que nasceu no ano passado. As fotos fazem parte de umade uma série de, desenhados pela própria Rihanna, para. "Não são os soutiens de maternidade da vossa mãe... desenhados por @badgalriri, aprovados pelo bebé Rza #SavageXMaternity", surge escrito na legenda da publicação.Osestão atualmentecomo parte da, a partir dose apresentam umapara facilitar a amamentação.já havia falado anteriormente sobre os seus, numa, em 2022, pouco antes do nascimento de Rza: "Estou a rezar para que o meu corpo me permita". Osé que parecem estar a delirar com tamanhapor parte da cantora. Eis alguns dos comentários que se podem ler no post: "Linda mamã e bebé!!! Que máximo!!! Parabéns RiRi " ou "Esta marca não existia quando eu estava grávida..mas com certeza existirá quando eu me tornar avó em algum momento!".