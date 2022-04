Sienna Miller recorda filmar com Ben Affleck. "Não havia química"

Há muitos romances que começam em sets de filmes, mas não foi o caso de Sienna Miller e Ben Affleck, ambos atores bem reconhecidos no panorama do Cinema americano.



Para fazer o filme

Live by Night

, protagonizado e realizado por

Ben Affleck, Sienna precisou de se concentrar em simular o amor por Affleck, no grande ecrã. Trata-se de um filme sobre a vida de Joe Coughlin, um veterano de guerra que se tornou contrabandista, e que se apaixona loucamente pela amante de um gangster, Emma Gould (Sienna Miller). A atriz recordou as cenas de amor em que tinha de imitar a paixão com o seu parceiro no ecrã. Uma tarefa que acabou por se revelar mais complicada do que nunca, embora isso possa não transparecer no resultado final.Durante uma entrevista recente ao programa The Drew Barrymore, a atriz voltou a esses tempos para contar melhor a história. "Nunca ri tanto na minha vida", recordou, antes de acrescentar que o noivo de Jennifer Lopez era "como um irmão para ela". "Realmente, não tínhamos química (...) Foi uma loucura. Devíamos estar apaixonados, quando na realidade não podíamos estar menos atraídos um pelo outro. Somos demasiado próximos um do outro para nos querermos um ao outro."Ben Affleck tem a reputação de ter relações com atrizes que encontra no set. Foi o caso de Jennifer Lopez em Troubled Love em 2003, e mais recentemente com Ana de Armas em Águas Profundas em 2021. Para já, o ator está noivo de Jennifer Lopez.