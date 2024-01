Critics Choice Awards 2024: as 30 mais bem vestidas

A 29ª edição dos Critics Choice Awards teve como anfitriã a comediante Chelsea Handler (Handler é ex-namorada de Jo Koy, o apresentador fracassado dos Globos de Ouro). Entre os destaques da noite, Oppenheimer liderou com oito vitórias, seguido de Barbie. The Bear e Rixa dominaram as categorias de televisão, cada um com quatro prémios.



Veja as mais bem vestidas da noite na galeria.

Foto: Getty Images 1 de 30 Margot Robbie em Balmain. Foto: Getty Images 2 de 30 Elizabeth Debicki em Oscar de la Renta. Foto: Getty Images 3 de 30 America Ferrera em Alberta Ferretti. Foto: Getty Images 4 de 30 Ariana Greenblatt em Louis Vuitton. Foto: Getty Images 5 de 30 Camila Morrone em Chanel. Foto: Getty Images 6 de 30 Abigail Spencer em Saiid Kobeisy. Foto: Getty Images 7 de 30 Angela Bassett em Pamella Roland. Foto: Getty Images 8 de 30 Allison Williams em Zuhair Murad. Foto: Getty Images 9 de 30 Emily Blunt em Giorgio Armani Prive. Foto: Getty Images 10 de 30 Greta Gerwig em Molly Goddard. Foto: Getty Images 11 de 30 Bella Ramsey em Thom Browne. Foto: Getty Images 12 de 30 Sandra Oh em Jordan Johnson Chung. Foto: Getty Images 13 de 30 Dua Lipa em Prada. Foto: Getty Images 14 de 30 Jennifer Aniston em Dolce & Gabanna. Foto: Getty Images 15 de 30 Emma Stone em Louis Vuitton. Foto: Getty Images 16 de 30 Reese Witherspoon em Celine. Foto: Getty Images 17 de 30 Carey Mulligan em Giorgio Armani Privé. Foto: Getty Images 18 de 30 Brie Larson em Prada. Foto: Getty Images 19 de 30 Lily Gladstone em Christian Siriano. Foto: Getty Images 20 de 30 Greta Lee em Loewe. Foto: Getty Images 21 de 30 Rachel Brosnahan em Givenchy. Foto: Getty Images 22 de 30 Christina Ricci em Atsuko Kudo. Foto: Getty Images 23 de 30 Valentina Bellè em Armani Privé. Foto: Getty Images 24 de 30 Sarah Snook in Cong Tri. Foto: Getty Images 25 de 30 / Keri-Russelljpg Keri Russell em Stéphane Rolland. Foto: Getty Images 26 de 30 Rosamund Park em Rodarte. Foto: Getty Images 27 de 30 Billie Eilish em Thom Browne. Foto: Getty Images 28 de 30 Meg Ryan em Saint Laurent. Foto: Getty Images 29 de 30 Danielle Brook em Monsoori. Foto: Getty Images 30 de 30 Maria Bello em Falguni Shane Peacock e State Property.