Assim é o apanhado que todas as mulheres com estilo fazem (incluindo Natalie Portman)

Natalie Portman Foto: Getty Images

Sabemos que o corte "pixie", curtinho, é uma das tendências de beleza de 2022. Há quem aproveite a tendência para a transformar em mais uma: é o caso de Tamara Falcó. A Marquesa de Griñón já demonstrou em mais de uma ocasião que as atualizações são possíveis para além das supermodelos e o seu mini rabo de cavalo tornou-se um dos seus penteados favoritos.Natalie Portman é outra amante do estilo de cabelo da filha de Isabel Preysler e usa-o curto há anos, por isso não é surpreendente que também conheça de cor os truques todos da espanhola, como o chignon (termo, curiosamente, original francês, porque também as francesas são especialistas no coque) que usou numa estreia em Los Angeles.A atriz usou o cabelo bem puxado para trás, enrolou-o num coque messy, a meio da parte de trás da nuca, meio desalinhado, e optou por uma maquilhagem discreta, uma combinação perfeita com o vestido curto vermelho e blazer da mesma cor que usou nesta estreia. Veja as imagens e inspire-se.