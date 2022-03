Este gesto de William para Kate está a comover os ingleses

Kate Middleton e príncipe William na Abadia de Westmisnter, 14 de março de 2022 Foto: Getty Images

Quem disse que já não existem príncipes encantados e gestos românticos não tem acompanhado as últimas atividades da família real britânica. O príncipe William e Kate Middleton saiam das celebrações do, a 14 de março, na Abadia de Westminster, Reino Unido, quando começou a chover. Enquanto Kate cumprimentava alguns membros da igreja que a esperavam fora da abadia, William não hesitou em pedir um chapéu de chuva para abrigar a mulher do mau tempo.Para a ocasião, os duques de Cambridge optaram por um look a condizer - Kate envergava um casaco comprido azul cobalto, de Catherine Walker London, com saia, camisa e sapatos da mesma cor; já William escolheu um fato azul escuro com camisa branca e gravata azul clara. Relembramos que uma cena do mesmo género aconteceu em março de 2020, quando o príncipe Harry abrigou também Meghan Markle da chuva nos degraus da Mansion House, em Londres.