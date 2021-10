Eis os membros da família real preferidos dos ingleses

de Camilla da Cornualha, revela esta sondagem feita junto dos leitores ingleses. No entanto, Harry recebeu apenas 30% de críticas positivas na categoria "Windsor favorito da família real". Já Meghan Markle, por sua vez, obteve apenas 22% dos votos nesta mesma categoria. Os Sussex são, de facto, em grande parte ultrapassados ??pela duque de Sussex obteve 19% de opiniões favoráveis ??na categoria de membros da família real com quem os entrevistados mais gostariam de beber um copo, contra apenas 2%, revela esta sondagem feita junto dos leitores ingleses. No entanto, Harry recebeu apenas 30% de críticas positivas na categoria "Windsor favorito da família real". Já, por sua vez, obteve apenas 22% dos votos nesta mesma categoria. Os Sussex são, de facto, em grande parte ultrapassados ??pela rainha

, no topo desta categoria, com 61% de opiniões positivas.

Kate Middleton está em terceiro lugar,







53% de opiniões favoráveis.Na mesma sondagem, os britânicos aproveitaram a oportunidade de criticar o príncipe Carlos : 41% dos britânicos acham que ele não devia subir ao trono, e que o príncipe William devia suceder à rainha de Inglaterra. O seu irmão, o controverso príncipe André, também também não ficou bem na fotografia: é o Windsor menos popular, com apenas 12% a favor. 48% dos britânicos acreditam que ele prejudicou a reputação da rainha e 50% disseram que ele deveria responder a perguntas das autoridades americanas no caso apresentado contra ele por Virginia Giuffre ( a propósito do caso Jeffrey Epstein ).

Uma das famílias reais mais populares da Europa é sem dúvida a. Talvez porque seja a que conta as histórias mais polémicas, inusitadas e também as mais elegantes e carismáticas. Mas o que não esperávamos era que, segundo uma sondagem levada a cabo pelo, fosse Harry com quem os britânicos mais gostariam de ir beber uma cerveja. Atenção, não quer dizer que Harry seja o preferido - pelo contrário.