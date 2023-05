De Júlia Palha a Catarina Maia. Como é o verão perfeito das celebridades portuguesas?

A chegada do verão a passos largos - a menos de um mês - traz consigo a vontade (ainda maior) de passar longos serões na praia e de aproveitar ao máximo a estação mais quente do ano. Com o mote Ciao Mare, a Calzedonia recebe o verão com uma coleção de swimwear e beachwear dedicada a todas as mulheres e à sua feminilidade infinita, numa apresentação que teve lugar no Forte do Guincho, em Cascais, e onde a Máxima conversou com conhecidos nomes da televisão portuguesa. Eis o que descobrimos.

Júlia Palha, atriz e modelo

Júlia Palha, atriz e modelo. Foto: Dora António

Qual é a sua praia favorita e porquê?

É a praia do Barril, em Pedras d’el Rei, Tavira, porque é onde vou desde pequena com a minha família e amigos.

Gosta de bronzear no verão? Qual é o seu segredo para prolongar o bronze?

Sou apologista do bronze com os cuidados básicos. [Para prolongar o bronze] comecei a tomar betacaroteno, que é um pigmento antioxidante (...) que ativa a melanina e é ótimo se começares a tomar três meses antes do verão, porque evita depois escaldões.

Qual é a tendência de roupa de banho que gosta mais neste momento?

Gosto muito desta nova moda do crochê, acho muito cool. Sou mais de biquínis mas tanto faz [se for fato de banho], acho que tudo é um mood, depende do que é que vais fazer e do outfit.

Como é para si um dia de praia perfeito?

Não pode faltar muita água, protetor solar - acima de tudo cuidarmos do nosso corpo - mas fora isso e numa coisa mais lúdica… Amigas, acho que um bom dia de praia sem amigas não é a mesma coisa. Às vezes vou à praia sozinha, mas um dia inteiro não, vou quando quero estar só uma horinha sozinha e a descansar.

Iva Lamarão, apresentadora de televisão

Iva Lamarão, apresentadora de televisão. Foto: Dora António

Como é para si um dia de praia perfeito?

É com música ou apenas com o som do mar. Gosto muito de estar a ver o pôr do sol com amigos ou família, mas num dia quente, com a água mais quentinha, que eu odeio água fria.

Maquilhagem no verão. Sim ou não?

Muito pouca, mesmo à noite. Quando já estou com um bronze de verão gosto de destacar o olhar e "rasgá-lo" mais com uma sombra. Trabalhar mais os olhos e pôr se calhar um nude nos lábios. Num dia de folga, se for um dia em que estou com a pele boa e com um bronze bonito, meto um pozinho, faço na mesma o olhar rasgado com a sombra, meto máscara de pestanas, penteio as sobrancelhas e é isso.



Gosta de bronzear no verão? Qual é o seu segredo para prolongar o bronze?

Gosto de ficar com a pele dourada, não gosto de ficar muito queimada. E procuro ir àquelas praias em que eu sei que o bronze dura mais, por exemplo as do Norte, têm mais iodo e normalmente o bronze dura mais. Para prolongar o bronze pós-verão evito piscinas e jacuzzis, por causa do cloro e tratamentos da água, e depois tento hidratar a pele.

Qual é a tendência de roupa de banho que gosta mais neste momento?

Este ano estou muito voltada para os biquínis em formato triangular, que acho que é o que se adapta melhor ao meu corpo, e com a parte de baixo também mais ou menos reduzida. Acho que para passeios de barco é mais apropriado um fato de banho ou um triquini.



Sara Barradas, atriz

Sara Barradas, atriz. Foto: Dora António

Qual é a sua praia favorita e porquê?

É no Rio de Janeiro, pelo calor e pela temperatura da água. Tenho problemas com a água fria, então cá em Portugal é um bocadinho difícil, só se for em Monte Gordo, no Algarve. E normalmente gosto de praias com pouca gente.

Gosta de bronzear no verão?

Gosto de trabalhar para o bronze quando tenho tempo. Costumo dizer que sou uma falsa branca, porque bronzeio com facilidade, só que é preciso tempo. Se for [à praia] com a minha filha, fico eventualmente bronzeada nas costas (risos).

Qual é a tendência de roupa de banho que gosta mais neste momento?

Este ano, aqui na Calzedonia, chamou-me muito à atenção a conjugação dos padrões tigresa e flores, que é uma coisa que nunca me passou pela cabeça e que eu adorei assim que vi.

Como é para si um dia de praia perfeito?

Um dia bem passado na praia é estar sozinha, com muito calor, protetor solar, um livro e uma bebida fresquinha. Praia com família, que é agora uma realidade constante para mim, é bom, mas é cansativo. Se é para relaxar tem de ser sozinha.

Raquel Sampaio, apresentadora de televisão e atriz

Raquel Sampaio, apresentadora de televisão e atriz. Foto: Dora António

Qual é a sua praia favorita e porquê?

Eu estou numa relação de amores com a praia de São Pedro do Estoril, porque tem lá muitas pessoas de que gosto, e também gosto muito das praias do Algarve. Quanto mais quente a água, melhor.

Qual é a tendência de roupa de banho que gosta mais neste momento?

No meu dia, não uso nem muita cor nem muitos brilhos, mas adoro ver nos biquínis. Acho que contrastam muito bem com uma pele bronzeada. E gosto também muito de um decote em faixa [como um top], mais discreto.

Como é para si um dia de praia perfeito?

No areal não pode faltar sombra, protetor solar, hidratante de lábios, água e comidinha fresca. E amigos, por acaso nunca fui à praia sozinha. Jogamos às cartas, temos uma boa conversa, uma boa soneca, um bom mergulho, com música também.

Maquilhagem no verão. Sim ou não?

Não, quanto menos vezes eu puder não usar maquilhagem, melhor. Mexo muito na cara, gosto de estar à vontade sem maquilhagem. E depois sentir que está a derreter também não é agradável.

Sónia Balacó, atriz

Sónia Balacó, atriz. Foto: Dora António

Qual é a sua praia favorita e porquê?

É o Baleal, em Peniche. Sou de Peniche, esta é uma praia a que vou desde a infância. Também gosto muito da praia da Consolação. Não há nada como ir à praia e estar em casa. Eu tive esta benção geográfica, a minha escola secundária era ao lado da praia (...) então não consigo bem separar a minha existência daquele sítio.

Gosta de bronzear no verão? Qual é o seu segredo para prolongar o bronze?

Olha para mim, quão bronzeada estou eu? (risos). Sou da equipa "quero longevidade da saúde e do bem-estar da pele". Ponho muito protetor solar, não apanho sol diretamente na cara nunca, e se estiver a apanhar sol no corpo tenho sempre qualquer coisa a tapar a cara, nem que seja a t-shirt. Portanto, equipa "sol no corpo e vitamina D" sim, mas com saúde e consciência de que [a proteção] é se calhar o fator principal para mantermos um aspeto mais jovem durante mais tempo.

Como é para si um dia de praia perfeito?

Com muitos livros! Eu levo vários, porque sei que me vou cansar a determinada altura, então vou alternando. [Um dia perfeito] é a ler, com o mar do Baleal verde e calmíssimo, sem vento e quente. Muitos mergulhos, comer gelados. Já estou a relaxar só de pensar. Gosto de ir à praia com pessoas, mas gosto muito de estar lá sossegada. É um bocado paradoxal mas é verdade.

Maquilhagem no verão. Sim ou não?

Eu acho que no verão precisamos de menos maquilhagem ainda. A pele já está com um glow, e no meu dia a dia não uso maquilhagem, a não ser que seja para trabalho. Acho que o mais importante é a nossa pele estar saudável (...). Sou muito apologista de um look natural.

Mikaela Lupu, atriz

Mikaela Lupu, atriz. Foto: Dora António

Qual é a sua praia favorita e porquê?

Fonte da Telha, Sesimbra, porque é a praia muito perto de onde vivo e à qual vou muito com os meus cães.

Como é para si um dia de praia perfeito?

Começa cedinho, para não apanhar a enchente das pessoas, com muitos taparueres com fruta e cenoura. O mar não pode estar muito forte e de preferência com família, amigos e os animais. Gosto de ir à praia sozinha, mas aí já não é o dia todo.

Qual é a tendência de roupa de banho que gosta mais neste momento?

Ando numa fase de padrão zebra ou padrão cobra. Não sei porquê, é uma coisa muito específica. Sou pessoa de biquínis, não tenho um único fato de banho, prefiro cintura média/baixa, para não ficar com marcas.

Maquilhagem no verão. Sim ou não?

Se for para a praia se calhar só uma máscara de pestanas transparente, uma coisa muito básica, mas depende da ocasião, se for um sunset claro que sim [quanto à maquilhagem].

Catarina Maia, modelo, locutora de rádio e repórter de entretenimento

Catarina Maia, modelo, locutora de rádio e repórter de entretenimento. Foto: Dora António

Qual é a sua praia favorita e porquê?

A minha praia favorita é no Portinho da Arrábida, a praia de Galapinhos, que é a praia que me faz lembrar os melhores momentos que tive no verão desde que vim viver para Lisboa. Perto de casa, no Porto, posso-te dizer que se calhar prefiro um rio.

Como é para si um dia de praia perfeito?

Em primeiro lugar tenho de ter boa companhia, sempre, e a boa companhia pode ser a minha própria. Adoro fazer praia sozinha (...). Tenho de ter também um guarda-sol, um pôr do sol - gosto de chegar à praia assim às três, quatro da tarde - e ficar até não dar mais. Levo sempre um livro, há sempre um momento do dia em que durmo uma sesta com a música a tocar, que pode ser um piano ou mesmo as ondas do mar, um bom soundtrack é imprescindível.

Qual é a tendência de roupa de banho que gosta mais neste momento?

Gosto muito dos [biquínis] reduzidos, porque quando bronzeio não gosto de ficar com marcas, e gosto de um fato de banho ao fim do dia, porque sinto que é um momento em que quero estar mais confortável (...). Quando vou para a praia levo sempre um vestido e pelo menos três ou quatro biquínis na mala, porque não gosto de me sentir molhada depois de ir à água e, por exemplo, se vamos comer qualquer coisa e sinto que não estou seca, troco de biquíni.

Maquilhagem no verão. Sim ou não?

Não. Para uma festa ou um sunset sim, mas muito pouca maquilhagem, só mesmo uma máscara de pestanas para abrir o olhar, um bom batom e um brilho na pele, mas zero base e zero corretor.

Soraia Tavares, atriz e cantora

Soraia Tavares, atriz e cantora. Foto: Dora António

Qual é a sua praia favorita e porquê?

A minha praia favorita é o Portinho da Arrábida, porque adoro o mar azul, é o que me conquista sempre, até quando vou para fora. [Mas] as praias de Cabo Verde são outra coisa, a água é completamente diferente, há uma em São Vicente, a principal, que é incrível.

Como é para si um dia de praia perfeito?

É com amigos, quanto mais, melhor. Para mim é divertido. [Também] costumo ir à praia sozinha para ler, mas prefiro com amigos. Jogamos ao Uno e essas coisas.

Maquilhagem no verão. Sim ou não?

Na praia não, mas no geral sim. Uma coisa ao de leve. Nos dias de muito calor dispenso.

Prefere praia ou piscina?

Praia, mas já fui mais de piscina. Se for para uma festa é melhor piscina, se for para um serão de leitura, praia.