Quanto ganham, afinal, as influencers portuguesas com o Instagram?

um produto ou serviço e quando alguém compra esse produto ou serviço utilizando o link disposto pelo mesmo, ele é recompensando financeiramente pela marca", explica esta agência no seu site. E ainda com venda de fotografias e presets (presets são bases já feitas com filtros, guidelines, orientações, para determinada pessoa replicar as suas fotografias). Por fim, as agências de comunicação ou de influenciadores são as grandes mediadoras, fazendo a ponte entre as marcas e estas influencers, para qualquer uma destas ações. É caso para dizer que é um negócio que continua em expansão, em Portugal e no mundo.

são algumas das influencers portuguesas que mais seguidores e influência têm no Instagram em Portugal - e também as que mais faturam com os chamadosnestaque começou por ser dedicada apenas a publicações fotográficas, mas que hoje é uma máquina de faturar milhares para alguns usuários., que começou o seu blogue em 2004, e que hoje faz comentários no Big Brother, tem cerca de 780 mil seguidores, a título de exemplo, mas, atriz, também é seguida por um número elevado de fãs: 540 mil.é seguida por 413 mil. Mas quem lidera verdadeiramente este ranking é Sofia Ribeiro, com aproximadamente 1 milhão de seguidores no Instagram. Com 330 mil seguidores,começou recentemente a fazer publicações pagas com mais frequência, e está a ganhar terreno face a outras influencers.Embora os dados não sejam públicos, se avaliarmos a quantidade depagos em alguns destes perfis, rapidamente percebemos que por detrás de cada imagem há um. Embora os valores não sejam oficiais, sabe-se que ganham entreao post (as ditas histórias ou stories têm outra tabela), e que os valores são, muitas vezes, negociáveis. Por vezes, claro, estes valores superam-se. E, embora também não seja oficial, sabe-se que o número de seguidores é proporcional à quantia recebida, pois quanto mais público existir mais próvavel é que a informação chegue a mais pessoas. Os valores dependem, também, do facto de ser uma campanha "one shot", semestral ou anual. Por um post isolado, por norma, o valor é sempre mais elevado.Além desta forma de faturar, também há quem receba valores específicos por presença em determinado evento, e aí entramos numa tabela diferente, que é a das presenças, e que já existia muito antes do Instagram se tornar a montra gigante que se tornou hoje.De acordo com a agência Influenza, há outras formas de faturar: através de lançamentos próprios, marketing de afiliados, que é a forma de muitos influencers começarem. "O