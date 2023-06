Carrie, Charlotte, Miranda ou Samantha. Com quem se identificam as celebridades portuguesas?

Tal como Nova Iorque, também a capital portuguesa recebeu com charme o regresso da série And Just Like That, na sua segunda temporada. A convite da HBO Max, imprensa e celebridades nacionais reuniram-se na inauguração do rooftop do Hotel Hyatt Regency, em Belém, Lisboa, para um fim de tarde dedicado ao revival da icónica série O Sexo e a Cidade. Um cocktail dinatoire com vista para o rio e para a Ponte 25 de Abril onde, claro, não faltaram os célebres cosmopolitan, a bebida preferida da protagonista Carrie Bradshaw, interpretada pela primeira vez por Sarah Jessica Parker em junho de 1998.

"Este evento tinha de acontecer", começa por revelar Patrícia Reis, Vice-Presidente de Brand e Content Marketing da HBO Max em Portugal, continuando "O Sexo e a Cidade fez 25 anos no início do mês e, portanto, esta segunda temporada de And Just Like That, este novo capítulo, vem na continuação desta mesma fase de celebração."

Rooftop do Hotel Hyatt Regency, em Belém, Lisboa. Foto: D.R

Desafiado pela plataforma de streaming, o designer português Gonçalo Peixoto foi convidado a desenhar e criar três peças de vestuário com base no key visual da série, revelado globalmente ainda antes da sua estreia oficial. Inspirado no cenário que envolve as principais personagens sob uma sofisticada mesa de refeição, o criador procurou cor, frescura e a personalidade de cada uma, num elogio que resultou em dois looks ousados: um vestido e um conjunto top e saia. "Procurei entrar no mundo delas, colocar-me no seu papel", confidenciou animado em conversa com a Máxima. "Quando vi a série [O Sexo e a Cidade] pela primeira vez tinha começado a estudar Moda e agora já sou alguém que está na área há 10 anos e por isso tenho um olhar diferente sobre as coisas. Tinha muita curiosidade em perceber como é que os stylists iriam reinterpretar as personagens e se estaria de acordo com a moda do século XXI" conta ainda. "Está muito bem feito", remata.

"Gonçalo Peixoto foi convidado a desenhar e criar três peças de vestuário com base no key visual da série". Foto: D.R

Nesta reunião especial, o dress code desafia os convidados a entrar num registo de sonho, inspirando-se em todo o glamour que And Just Like That evoca, sem constrangimentos ou restrições, tal como Carrie, Charlotte, Miranda e (mesmo Samantha) fariam. "Já tive fases, já fui muito Charlotte, mas hoje em dia vejo-me mais como uma Carrie, main character energy", revela a influenciadora digital Alice Trewinnard, no seu terceiro trimestre de gravidez. "Ela sempre foi a que arriscava mais, a mais extravagante e nesta fase de vida, mesmo grávida, tento fugir um bocado àquele standard clássico de roupas de maternidade", revela-se num bonito e justo vestido cai cai, com um pujante acessório floral ao pescoço e joias da sua colaboração com Cata Vassalo.

"Em termos de estilo, talvez me identificasse mais com a Charlotte, sou um bocado mais conservadora em algumas coisas", Mafalda Sampaio junta-se em conversa, "mas acho que há sempre um bocadinho de cada uma das personagens em nós." Já com o sol a pôr-se e a música a subir de tom, a atriz Ana Guiomar revela algo semelhante: "Sou uma mistura, um bocadinho de todas. Roubaria todos os guarda-roupas", declara, a rir, aludindo às saias de tule, às Fendi baguette e aos Manolo Blahnik como as três peças mais icónicas da história do programa e que muita projeção ganharam com a mesma.

"Em termos de estilo, talvez me identificasse mais com a Charlotte, sou um bocado mais conservadora em algumas coisas", Mafalda Sampaio. Foto: D.R

Em matéria de beleza, há um consenso que prevalece, igualmente. De todos os looks, penteados e maquilhagem inclusive, ao longo dos anos, o cabelo volumoso e ondulado de Sarah Jessica Parker destaca-se: "penteada, mas despenteada, muito à semelhança com a sua própria personagem" alude Gonçalo Peixoto. "Aquele ar descomprometido com que ela saía e parecia que não tinha feito nada e deve ter estado ali horas a preparar-se. Eu adoro isso", acrescenta a atriz Rita Pereira. Quando questionada sobre com qual personagem se identificava mais, diz: "Já sabia que me iam perguntar isso. Não me identificava com nenhuma. O que acho muito giro também, porque é sinonimo de que todas as mulheres são diferentes, que somos um mundo e que há mais personalidades para cada uma de nós". A atriz, neste momento a gravar a nova temporada de Morangos com Açúcar faz um paralelismo curioso, "Inspirei-me um bocadinho nelas nas filmagens. Porque não é todos os dias que se vê uma série 20 anos depois, com uma atriz que volta a ter a mesma personagem. Como é que elas fizeram isto? Não é para todos."

João Cajuda também esteve presente no evento. Foto: D.R

Rita Pereira recorda ainda como O Sexo e a Cidade foi das primeiras séries a procurar inclusão LGBT, sendo que "agora também com a inclusão com outras cores de pele e isso para mim é maravilhoso e uma das razões que me vai levar a ver". A série estreou dia 22 de junho, com os dois primeiros episódios e nas próximas nove semanas haverá um novo lançamento a cada quinta-feira. Alice Trewinnard já planeou tudo: verá a série de seguida, já no pós-parto. Ana Guiomar dispensa spoilers, "Já sei que há o regresso de antigas personagens [referindo-se a Aidan Shaw, representado pelo actor John Corbett e Samantha Jones por Kim Cattrall] mas vou ver e estou expectante. Contudo, faz uma ressalva esperançosa - "espero que esta temporada de And Just Like That tenha mais Sexo e a Cidade do que a primeira". A atriz considera que quando estreou em 2021, 11 anos depois do segundo filme de O Sexo e a Cidade, o revival da série original de seis temporadas, estava ainda muito perdido, a tentar encontrar o seu espaço no pequeno ecrã.

"Agora elas têm mais 25 anos, e outro tipo de preocupações, gostos, hobbies, até outras amizades [personagens que aparecem na primeira temporada e agora tem um papel de maior relevo]. Acho que a série se adaptou a isso, não fugindo daquilo que é sobretudo a coisa que considero mais importante aqui: a relação de amizade entre todas", finaliza Patrícia Reis já no final da noite.