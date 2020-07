Gwyneth Paltrow revela fotografia rara da filha Apple

Gwyneth Paltrow e Apple Martin, mãe e filha, têm 47 e 16 anos, respetivamente, mas a beleza imaculada de uma e de outra poderiam facilmente levar-nos a pensar que são irmãs. Filha de Chris Martin, vocalista dos Coldplay, Apple Martin é exatamente igual à mãe, seja na cor do cabelo como nas feições do rosto. A fotografia que Gwyneth partilhou na sua conta de Instagram é prova disso mesmo, e foram muitas as amigas da autora do site Goop que comentaram positivamente as semelhanças.

Na fotografia, ambas surgem deitadas naquilo que parece ser uma cama de praia, com apenas os seus biquínis vestidos. A supermodelo Elle McPherson é uma das celebridades a comentar a publicação, escrevendo: "Twins!" (Gémeas), já Kate Hudson comenta "Beauties" (Beldades).

A última vez que Gwyneth revelou fotografias da filha no Instagram foi no passado dia 14 de maio de 2020, dia do seu 16º aniversário, numa publicação acompanhada de uma mensagem carinhosa, onde se referia a Apple como "uma bela e doce jovem mulher."

