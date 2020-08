Chrissy Teigen anuncia gravidez através de videoclip

Além de serem ambos um fenómeno no Instagram, tanto Chrissy Teigen como John Legend partilham abertamente detalhes da vida familiar através de stories e publicações quase sempre divertidas nas redes sociais. Mas o que os fãs da ex-modelo e do cantor não esperavam era que este power couple anunciasse uma nova gravidez através de um videoclip.Pais de Miles, 4 anos, e de Luna, 2 anos, os dois aparecem apaixonados e num cenário idílico, no vídeo que acompanha a música, em colaboração comA música parece ser uma dedicação de John a Chrissy. A música faz parte do disco, que John Legend apresenta em. Oestá confirmado no EDPCOOLJAZZ de 2021, onde atua a 2 de julho no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais.