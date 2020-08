Os melhores looks de aeroporto

O aeroporto já não é o que era quando o tema é bom gosto e cuidado no visual. Carine Roitfeld, ex-Vogue Paris e uma das mulheres mais bem vestidas do fashion world, dizia que nos aeroportos se viam os piores looks, "mas que maus looks podiam dar mais ideias que bons looks". Victoria Beckham, por sua vez, partilhou um tweet onde escrevia que o aeroporto era a sua passerelle. A crua realidade é que vulgarizado este meio de transporte, o aeroporto perdeu parte do encanto e glamour que um dia tão bem o caracterizou (podendo mesmo ser barrada a entrada a uma pessoa mal vestida).

Mas nem tudo está perdido e a prová-lo estão uma série de celebridades dos tempos modernos, da top model Karlie Kloss à atriz britânica Sienna Miller, que demonstram, entre ícones de sempre, como o bom gosto é inato e não fica perdido entre corredores de aeroportos.