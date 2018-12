A atriz Priyanka Chopra e o cantor norte-americano Nick Jonas são oficialmente marido e mulher. O casal casou-se durante um fim de semana de festividades, que incluiu uma cerimónia cristã, religião do noivo, e uma cerimónia hindu, religião da noiva.

"Uma das coisas mais especiais que o nosso relacionamento nos deu é uma fusão de famílias que amam e respeitam as fés e culturas de cada uma. E então planear o nosso casamento com o cruzamento de ambas foi mesmo incrível", escreveu a atriz no seu perfil no Instagram. Na sexta-feira, as celebrações foram realizadas no palácio Umaid Bhawan, em Jodhpur. Chopra também publicou no seu Instagram Stories outros momentos do fim de semana, como uma partida de críquete onde os jogadores se dividiram entre a "Team Bride" e a "Team Groom".

Nick Jonas joga críquete na festa pré-casamento com Priyanka Chopra



Sabe-se que a cerimónia cristã foi conduzida pelo pai do noivo, Paul Kevin Jonas, e que foi realizada no sábado – Priyanka usou um vestido Ralph Lauren e Nick um fato do mesmo criador. Foi Lauren quem convidou Chopra para a Met Gala em 2017 e foi o mesmo designer que agora desenhou um dos vestidos de noiva. Vale a pena ressaltar que antes de Priyanka, Ralph Lauren havia feito vestidos de noiva apenas para a sua filha, a sua nora e a sua sobrinha.

Neste domingo foi a vez da cerimónia hindu, também no palácio em Johdpur, que contou com uma competição de canções e danças que os noivos partilharam num vídeo curto no Instagram. Tudo já indicava que as celebrações não seriam nada menos do que animadas, já que Jonas deu o tom quando fechou a loja da Tiffany em Londres para escolher o anel de noivado de quatro quilates para a noiva. Meses depois, a célebre joalheira também foi cenário para o shower de Priyanka Chopra, que juntou 100 amigas, mas desta vez no Blue Box Café, em Nova Iorque. Para a despedida de solteira, a noiva escolheu Amsterdão para passar o fim de semana com as amigas e a cunhada Sophie Turner. De Londres à Índia, quem fez falta foi a amiga de Priyanka, Meghan Markle, que não esteve presente em nenhuma das celebrações.