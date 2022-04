Brigitte Macron, primeira-dama francesa, afastada do marido em dia de eleições?

No último domingo, 10 de abril, Emmanuel Macron qualificou-se para a segunda volta de eleições presidenciais na França, ao lado da adversária Marine Le Pen. O resultado bastante renhido entre os dois (27,6% VS 23,41%) deu por terminadas as corridas dos restantes concorrentes Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Valérie Pécresse e Yannick Jadot.

Também em 2017, Macron e Le Pen disputavam pela presidência do país. Contudo, houve um pequeno pormenor que tornou a situação atual um pouco diferente da anterior. Se há cinco anos o marido de Brigitte Macron subiu ao pódio de mãos dadas com a mulher, este ano o presidente veio saudar o público sozinho, após o anúncio dos resultados. A primeira-dama optou por permanecer perto do pódio, mas num lugar discreto, de acordo com a revista Madame Fígaro.

Emmanuel Macron dirige-se aos eleitores depois de liderar a primeira volta nas urnas a 10 de Abril de 2022 em Paris, França Foto: Getty Images

Rapidamente, o comportamento inesperado deu azo rumores sobre o casamento dos dois. Ainda para mais com o momento que alegadamente ocorreu depois do presidente descer do pódio, como retratou a imprensa portuguesa. Suspeita-se que quando Macron se dirigiu à mulher para lhe dar um beijo, a mesma tenha desviado o rosto.

Emmanuel Macron beija a mulher Brigitte depois de saber os resultados, 10 de abril de 2022 Foto: Getty Images

Recorde-se que o casal tem uma diferença de 25 anos, sendo que a primeira-dama está quase na casa dos 70, mas que sempre se mostrou apaixonado perante as câmaras.