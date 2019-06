Cara Delevingne confirma namoro com atriz para assinalar o mês do Orgulho LGBTQI+

As especulações finalmente acabaram. Depois de meses de rumores e de já terem aparecido juntas num desfile da Chanel e em vários posts de Instagram, Cara Delevingne confirmou o que toda gente já sabia, que namora com a atriz Ashley Benson, da série Pretty Little Liars.

O vídeo publicado há três dias é uma cena do filme Her Smell (2018) protagonizado pelo próprio casal no ano passado. Na legenda, a modelo e atriz escreveu a palavra ‘Pride’, assinalando o mês em que se celebra o Orgulho Gay, e o primeiro aniversário de namoro, como revelou em comunicado.

Após assumirem oficialmente a relação, Cara e Ashley estiveram na gala do TrevorLive em Nova Iorque que aconteceu ontem, 17 de junho, e onde Delevingne foi premiada pelas atividades desenvolvidas em prol do Projeto Trevor, que visa alertar para o suicídio entre os jovens LGBTQI+.