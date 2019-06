21 anos depois, a filha de Courteney Cox usa o mesmo vestido da mãe

David Arquette, chegam à passadeira vermelha no Paramount Theater, em Los Angeles, para a première do filme Os Olhos da Serpente, realizado por Brian De Palma e protagonizado por Nicolas Cage. Courteney, que tinha 34 anos, usava um vestido lilás no comprimento dos joelhos. Mais de duas décadas se passaram e a atriz e realizadora deu uma nova vida à peça. Em 30 de julho de 1998, Courteney Cox e o seu então marido,, chegam à passadeira vermelha no Paramount Theater, em Los Angeles, para a première do filme Os Olhos da Serpente, realizado pore protagonizado por. Courteney, que tinha 34 anos, usava um vestido lilás no comprimento dos joelhos. Mais de duas décadas se passaram e a atriz e realizadora deu uma nova vida à peça.

Cox publicou uma fotografia no seu perfil no Instagram a mostrar, com orgulho, a sua filha, Coco Arquette, que completa hoje 15 anos, com o mesmo vestido. "Eu não sou aquela que guarda as coisas, mas esta foi uma compra muito boa! 21 anos depois...", escreveu na rede social. Courteney não revelou de qual marca é o vestido, mas sem dúvida demonstrou que soube guardá-lo.

David Arquette e Courteney Cox conheceram-se em 1996, quando gravaram o primeiro filme Gritos. Casaram-se em 1999, em São Francisco, e em 2004 tiveram a filha Coco, cuja madrinha é ninguém menos que Jennifer Aniston. O casal separou-se em outubro de 2010, tendo o divórcio finalizado nos próximos dois anos. Desde 2013, Courteney está com o guitarrista, pianista e vocalista da banda Snow Patrol, o britânico Johnny McDaid.