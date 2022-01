Eva Mendes e Ryan Gosling, Kirsten Dunst e Jesse Plemons. Casais épicos dentro e fora da tela

Kristen Stewart e Robert Pattinson na saga O Crepúsculo (os produtores vêm agora revelar que a química começou na audição) não podemos deixar de notar que não foram os únicos a viver o amor dentro e fora do grande ecrã. Recorda-se do amor intenso entre Alain Delon e Romy Schneider, que se conheceram em Christine, de 1958?

Romy Schneider e Alain Delon. Foto: IMDB





Kirsten Dunst e Jesse Plemons - que acabam de contracenar no filme O Poder do Cão e já o tinham feito na série Fargo - encontraram o amor verdadeiro na profissão. Se em 2014 já lhes liamos essa cumplicidade na épica série, mais tarde, em 2017, quando ficaram noivos, confirmaram as nossas suspeitas. Tal como eles, também- que acabam de contracenar no filmee já o tinham feito na série Fargo - encontraram o amor verdadeiro na profissão. Se em 2014 já lhes liamos essa cumplicidade na épica série, mais tarde, em 2017, quando ficaram noivos, confirmaram as nossas suspeitas.

Kirsten Dunst e Jesse Plemons Foto: Getty Images





O mesmo sucedeu com Penélope Cruz e Javier Bardem, juntos em 2010, e conhecidos por contracenarem de forma explosiva no filme Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen, mas também em Escobar: A Traição, de 2017, ou

Penélope Cruz e Javier Bardem Foto: Getty Images

e

Louis Garrel e Lætitia Casta Foto: Getty Images

Como em tudo, também no Cinema o amor é capaz de ultrapassar barreiras. A propósito do intenso amor de, de 2018. Mas a primeira vez foi em 1997, em, de Pedro Almodóvar.É também o caso de Louis GarrelLætitia Casta, que são um casal na vida real e contracenaram em, de 2018, realizado pelo próprio Garrel, e, de 2021. Da mesma geração, Eva Mendes e Ryan Gosling partem-nos o coração em The Place Beyond the Pines, de Derek Cianfrance, em 2013, mas na vida real estão juntos há 9 anos. Entre ex-casais, não podemos deixar de referir Angelina Jolie e Brad Pitt, em Mr. and Mrs Smith, ou até mesmo, que se conheceram no set de, em 2000.