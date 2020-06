Brad Pitt surpreende trabalhador na linha da frente em direto

O ator agradeceu a um dos trabalhadores que continuam na linha da frente durante a pandemia de Covid-19, garantindo a segurança de quem está em casa, durante o programa United We Sing.

Durante o evento televisivo "United We Sing: A Grammy Tribute to Unsung Heroes", estrelas de Hollywood como Sandra Bullock, Oprah Winfrey, Jamie Foxx e Brad Pitt gravaram vídeos em direto a agradecer a trabalhadores essenciais em todo o país, pelo trabalho incansável que tem ajudado a manter os americanos a salvo no meio da pandemia.

O ator Brad Pitt falou com um trabalhador do saneamento básico de Nova Orleães chamado Darnell Rudolph, agradecendo-lhe o trabalhado prestado e a coragem, e perguntou-lhe pela sua família, e se estavam a salvo. "Gostei muito do trabalho que fez depois do Katrina", disse Rudolph a Pitt durante a breve conversa. Rudolph estava a referir-se a quando Pitt ajudou a recrutar arquitetos para projetar e construir mais de 100 casas ecológicas em Nova Orleães, na sequência do furacão Katrina, em 2005. "Tenho tanto amor por essa cidade, e nós valorizamos muito o que estás a fazer", disse Pitt antes de perguntar a Rudolph sobre a sua família.

Esta não é a primeira vez que o mundo vê Brad Pitt desde o início da crise global de Covid-19. Para além desta participação no especial da CBS, Pitt também fez um discurso durante a formatura virtual da Universidade do Estado do Missouri, e teve uma rápida experiência como "meteorologista" no programa online do ator John Krasinski, Some Good News.

Esta última iniciativa partiu do ator, cantor e apresentador Harry Connick Jr. e da filha Georgia Connick, que viajaram mais de 2 mil quilómetros, visitando vários trabalhadores essenciais em diversos estados dos EUA.