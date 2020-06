Pedro Lima. Um ator exímio, um pai atento e um homem de causas

A carregar o vídeo ... Pedro Lima - 100 Homens Sem Preconceitos





"A TVI endereça à família, neste momento de dor imensa, sentidas condolências. O Pedro era um dos mais versáteis actores da sua geração. E um operário desta indústria, no cinema, no teatro e na televisão. Sempre disponível, sempre afável, sempre pronto para trabalhar", diz a TVI, em comunicado oficial, canal por quem Pedro Lima dava o rosto.

Ator, modelo, ex-nadador, desportista, um homem de causas. Recordado pelos amigos como um ator irrepreensível e profissional,deixou cinco filhos e um legado na representação portuguesa exímio, da televisão, ao teatro, ao cinema. Ainda sem causa conhecida para a sua morte, o ator foi encontrado na, em Cascais, já sem vida. O alerta foi dado às autoridades pela atriz Liliana Campos e o marido, Rodrigo Herédia, que, aparentemente, foram alguns dos amigos a quem Pedro Lima deixou mensagens de despedida, a escassos minutos das 7h da manhã de sábado, dia 20 de junho.Pedro Lima começou a sua carreira como modelo na, tendo mais tarde seguido o percurso da representação. Em 1997, entrou no programa Herman Enciclopédia, tendo-se seguido uma carreira de novelas muito queridas entre o público português como A Grande Aposta (1997-1998), Todo o Tempo do Mundo (1999-2000), Olhos de Água (2001), Anjo Selvagem (2002), Queridas Feras (2004), Espírito Indomável (2010-2011), Única Mulher (2015-2016) ou A Herdeira (2018). Recentemente, gravava uma das novas novelas da TVI - Amar Demais (2020).Pedro Lima foi um dos 100 homens que aceitou entrar no projeto humanitário 100 Homens Sem Preconceitos , pousando com sapatos de salto alto e um smoking preto. Em entrevista à Máxima, na altura, revelou-se solidário com o projeto e feliz por ajudar a dar um passo pela igualdade de género.Pedro Lima adorava fazer surf, praticava este e outros desportos com regularidade, e vivia com a artista Anna Westerlund há cerca de 20 anos, com quem tinha 4 filhos e planeava casar em 2021.