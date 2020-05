Como ajudar, em tempos de Covid-19? As iniciativas solidárias do momento

Na moda

A marca portuguesa Ambitious acaba de lançar uma ação solidária de apoio à Cáritas, numa fase em que sentiu que era necessário agir e ajudar. Até 30 de junho, a Ambitious vai doar 25% do PVP da venda de qualquer produto, através do site da marca. A Ambitious é uma marca portuguesa de calçado e roupa.

A Eugénio Campos Jewels aliou-se ao Hospital de São João, no Porto, uma das principais estruturas na luta contra o COVID-19 em Portugal, e criou uma coleção solidária composta por duas joias, um colar e uma pulseira com um anjo e um arco-íris, onde há um elemento comum: a cor. Cada uma destas joias custa 39,90€, dos quais 10€ revertem para equipamentos e todas as necessidades do Hospital de São João, no combate ao novo coronavírus.

Gio Rodrigues, designer português conhecido pelos seus vestidos de noiva e de cerimónia, fechou o seu atelier no Porto, mas dentro de portas tem sido produzido material de proteção individual para os profissionais de saúde, como cogulas, batas, calças e máscaras, com o apoio das empresas Nuditex e Nomalism. Além disso, 15% das compras na Gio Rodrigues revertem para a compra de material necessário para a execução destas peças, como tecido e elásticos. O designer lançou também a sua coleção de tapa-máscaras e está a reverter 15% das vendas para a compra do material necessário para produzir o material de proteção individual.

A marca Elisabetta Franchi está a ajudar um dos países mais afetados pelo coronavírus, que é a Itália. A designer e fundadora da marca está a organizar uma campanha de angariação de fundos para apoiar hospitais italianos que estão a enfrentar dificuldades em lidar com a emergência do Covid-19. Esta angariação de fundos está a decorrer no GoFundMe e já foram arrecadados 260 mil euros.

A figurinista, stylist e designer de moda Mia Lourenço pintou uma t-shirt solidária por diversão. Este pequeno gesto tomou proporções maiores, e agora, por cada t-shirt vendida e também por cada máscara, 1€ reverte a favor da Associação O Cantinho da Milu, um albergue que recebe e toma conta de animais. No albergue, vivem cerca de 750 cães, a maior parte dos quais totalmente a cargo do Cantinho. As t-shirts já estão disponíveis por encomenda através de mensagem privada na sua página de Instagram pelo valor de 15€ e as máscaras custam 6,50€ (a ambas as encomendas acrescem portes de envio via CTT).

As frases I’m the future, I’m for everyone e I’m with you são algumas das mensagens presentes nas pulseiras solidárias da campanha I’M THE CHANGE, lançada por Maria Falcão ao abrigo do movimento tech4COVID19, que pretende unir a população em isolamento num círculo de combate à COVID-19. ) Cada pulseira custa 5€ (pode optar pelo pack de 20€), está à venda no website da iniciativa, e o valor reverterá na totalidade para o movimento, que contribui para projetos como o STOPCOVID-19, angariação de fundos para compra de material médico em falta, ou o projeto Material Hospitalar, que tem como objetivo adquirir equipamentos de proteção individual, ventiladores e testes de despiste à doença.

Juntos Somos a Solução é o nome da iniciativa que marca o primeiro projeto solidário da OvercubeCollectiva, área de responsabilidade social da Overcube, plataforma digital portuguesa de venda de calçado e acessórios, com o apoio do grupo Kyaia. De 30 de março a 31 de maio, numa seleção exclusiva de calçado Foreva, Fly London e Softinos, 10% do valor de cada par vendido reverte para apoiar o Sistema Nacional de Saúde na luta contra o vírus COVID-19. O portal Overcube ofereceu, até à data, 360 batas cirúrgicas e angariou 1.617,56€ para a aquisição das mesmas, e o objetivo é oferecer pelo menos 600 máscaras.

Na gastronomia e restauração

A padaria biológica Pachamama, em parceria com a Comunidade Vida e Paz, lança um novo pão que permite a quem o comprar contribuir com 0,05€ para a organização. A Comunidade Vida e Paz desenvolve um importante trabalho na inserção e reabilitação dos sem abrigo e na ajuda diária às populações mais vulneráveis. Segundo esta Comunidade "o número de pessoas na rua aumentou e é necessário ajuda para assegurar o apoio diário às mais de 800 pessoas em situação de sem-abrigo". Miguel Abreu, fundador da Pachamama, afirma "numa altura crítica é necessário ir mais longe e pôr a criatividade das empresas ao serviço de quem mais precisa".

A famosa Mahou San Miguel, empresa de cerveja espanhola presente em Portugal há mais de um quarto de século, apoia a restauração portuguesa ao entregar mais de 130.000 litros de cerveja aos seus clientes, um valor equivalente a 650.000 imperiais, entre outras medidas solidárias. "Embora a empresa esteja a ser fortemente impactada pela situação atual de emergência sanitária, queremos que os nossos clientes portugueses nos sintam próximos. (…) Em detrimento de outros projetos previstos, de modo a contribuir para acelerar a recuperação no setor da Restauração e ajudar, com estas medidas, a reativar os seus negócios", afirma Elena Revirego, Diretora Comercial Internacional da Mahou San Miguel. Aqui pode ser lido o manifesto desta iniciativa.

Na beleza

A marca de cosmética Avon doou 20 mil dólares (18.300 mil euros) à APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima), para combater o aumento de casos de violência doméstica m mulheres e crianças que possa ocorrer durante a pandemia. Uma doação que deriva da iniciativa #IsoladasSimSozinhasNão, levada a cabo pela Fundação Avon, que disponibilizou 1 milhão de dólares para apoiar várias ONG em todo o mundo.

Uma marca que nasce de um laboratório, e solidária com quem está na linha da frente ao combate ao novo coronavírus, a Martiderm doou 12 mil unidades de produtos aos profissionais de saúde a trabalhar em nove hospitais em Portugal. São produtos adequados para ajudar numa rápida recuperação da dermatite facial graças ao uso contínuo de óculos e máscaras protetoras, para ajudar a melhorar as mãos secas pelo uso excessivo de sabões e géis hidroalcoólicos e para ajudar a aliviar as pernas cansadas após longas horas de trabalho.

Após encerrar temporariamente a fábrica no Castelo da Maia, a Castelbel doou milhares de cremes hidratantes para combater a desidratação da pele causada pelo álcool-gel e das marcas na cara causadas pelo uso permanente de máscaras e viseiras por parte dos profissionais de saúde. A marca doou ainda dispensadores vazios para carregamento com solução desinfetante, e sabonetes líquidos e sólidos – juntamente com a água um método eficaz de lavagem e as melhores armas contra o vírus – a hospitais e centros de saúde da Zona Norte do país: Bragança, Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Maia, Valongo, Penafiel, Porto, Braga, Guimarães, Espinho e Gaia.

Em resposta às necessidades crescentes e com a urgência de ajudar profissionais de saúdes, o Grupo Nuxe forneceu diretamente às equipas de saúde francesas os cremes de mãos Rêve de Miel para proporcionar um pouco de conforto e alívio. No total, serão oferecidos 80 mil cremes de mãos Rêve de Miel, sendo os únicos limites a disponibilidade de stocks. Em Portugal, a Nuxe doou também produtos para o Hospital de Gaia, o Hospital S Francisco Xavier, o Hospital Barreiro, os Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo e o Hospital Figueira da Foz. Em abril, para os três primeiros hospitais ofereceu cerca de 1360 produtos.