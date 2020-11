Prince William testou positivo à covid-19, no início da pandemia

A BBC avança que o Duque de Cambridge esteve infetado com o novo coronavírus no início do ano.

Embora ainda não se saiba exatamente em que altura o Duque de Cambridge esteve infetado, o jornal The Sun, especula que tenha sido em meados de abril, já que entre 9 e 16 de abril, o príncipe não participou em chamadas ou videoconferências. O jornal ainda acrescenta que William terá dito a uma fonte que não revelou o seu estado porque estavam a acontecer coisas mais importantes, e por não querer preocupar ninguém e criar alarmismo.

O The Sun afirma ainda que uma fonte próxima do Duque de Cambridge revelou que este foi tratado pelos médicos do Palácio de Kensington, porque o príncipe chegou a manifestar alguns sintomas.

Na mesma altura, também o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson testou positivo ao vírus e teve mesmo de ser internado.

Pouco tempo antes, o pai de William, príncipe Carlos tinha testado positivo e experienciado sintomas leves.