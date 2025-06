Dos irmãos Carreira a Kika Cerqueira Gomes, quem são os nepo babies portugueses?

Antes de começarmos, uma advertência: este artigo não pretende injuriar ninguém. O panorama artístico nacional está carregado de pessoas talentosas e aquelas que mencionamos neste artigo não são exceção. Em 2022, o jornalista Nate Jones, da Vulture, assinou para a New York Magazine um artigo que viralizou nas redes sociais. O impacto cultural ecoa até hoje. "The Year of the Nepo Baby" ("O Ano do Nepo Baby", em português), propunha a seguinte ideia: "Hollywood sempre adorou os filhos das pessoas famosas. Em 2022, a internet reduziu-as a duas pequenas palavras."

O termo "nepo baby" estava a ganhar tração nas redes sociais. "Nepo" é uma abreviatura de nepotismo. "Baby" significa, como o leitor saberá, bebé. Juntar as duas palavras dá-lhes um significado particular: um nepo baby é, de acordo com a Wikipedia, "alguém cuja carreira é semelhante ou relacionada com aquela em que os seus pais foram bem sucedidos." Sem tirar mérito a ninguém, uma ideia central subentende-se — é mais fácil entrar numa sala quando alguém nos segura a porta.

Na capa da "New York Magazine" de dezembro de 2022, lia-se: "Ela tem os olhos da mãe. E o agente." Foto: New York Magazine

A capa daquela edição da revista New York Magazine tornou-se icónica. Vestidos com babygrows coloridos, deitados no que parecem camas de maternidade, as caras de algumas das maiores celebridades da nova geração foram coladas em corpos de bebés. Dakota Johnson, Lilly Collins, Lily-Rose Depp, Zoë Kravitz, Maya Hawke, Maude Apatow.

"Tal como a psoríase, o rótulo é algo com que se nasce, e aqueles que o têm consideram-no extremamente irritante", escrevia, com humor, Nate Jones. Se o tema diverte o público em geral, parece provocar comichão a alguns dos visados. Durante uma entrevista ao programa televisivo Today, Dakota Johnson comentou que as conversas sobre pessoas famosas com pais famosos eram "incrivelmente irritantes e aborrecidas". Disse: "Tipo, se fores um jornalista, escreve sobre outra coisa. Isso é só, tipo, patético."

O tema é relativamente ambíguo. Duas ideais distintas podem ser verdade ao mesmo tempo. Talento e privilégio não se anulam mutuamente. Dakota Johnson pode ser uma atriz carismática e, simultaneamente, ter beneficiado dos contactos dos pais (os atores Melanie Griffith e Don Johnson) para chegar a quem toma as decisões. E está tudo bem com isso.

Mas nem todos reagem ao rótulo com defensividade. Jack Quaid, filho de Meg Ryan e Dennis Quaid, reproduziu-o desta forma à Variety: "As pessoas chamam-me nepo baby. Estou inclinado para concordar. Sou uma pessoa imensamente privilegiada, consegui ter representação [de um agente] bastante cedo, e isso é mais de metade da batalha."

"Não reconhecer que eu ter tido o meu arranque como atriz versus alguém com zero contactos não é o mesmo, é absurdo. Não retira nada ao trabalho que fiz. Significa apenas que não é tão divertido torcer por mim", ofereceu Allison Williams à IndieWire.

Propusemo-nos a reproduzir o exercício da New York Magazine do outro lado do Altântico. Quem são, por aqui, os artistas cujos antecessores já tinham trilhado um caminho artístico? A Máxima reuniu uma lista com algumas personalidades relevantes no panorama cultural português.

Irmãos Carreira

Não será novidade para ninguém que os irmãos David, de 33 anos, e Mickael Carreira, de 39 anos, seguiram as pisadas do pai, Tony Carreira, na indústria musical. Ambos vingaram como cantores a solo, com discografias já extensas, tournées por todo o país, e colaborações com artistas nacionais e internacionais.

Bárbara Bandeira

É filha do cantor Rui Bandeira. Em criança, Bárbara Bandeira já dava sinais de que queria ser uma estrela. E conseguiu. Aos 23 anos, uma das maiores artistas musicais portuguesas, tem perto de um milhão de seguidores no Instagram e já foi distinguida com vários prémios, entre eles de melhor artista portuguesa feminina nas edições de 2024 e 2025 dos Prémios Play. Em 2022, foi a artista portuguesa mais ouvida no Spotify.

“Se o meu pai não fosse cantor, eu não teria tido a coragem de tentar ser, por sentir que seria algo inalcançável. O facto de essa ser a minha normalidade fez com que não tivesse tantas inseguranças”, confessou no podcast Posto Emissor, em março deste ano.

Bárbara Bandeira com o pai, Rui Bandeira Foto: Instagram: @ruibandeiraoficial

Agir

Bernardo Correia Ribeiro de Carvalho Costa é filho de Paulo de Carvalho e Helena Isabel. Cantor e compositor, a carreira de Agir, de 37 anos, fala por si. São mais de 20 anos a dar cartas na música, com temas que se tornaram fenónemos culturais. Impossível não fazer uma menção honrosa a "Parte-me o Pescoço", de 2015.

Em 2024, lançou o projeto Agir - Cantando Abril, um concerto de homenagem aos cancioneiros da Revolução, que incluía os temas “Flor Sem Tempo” e “E Depois do Adeus”, num tributo ao próprio pai.

Foto: Instagram: @agirofficial 1 de 2 / Agir com o pai, Paulo de Carvalho Foto: Instagram: @agirofficial 2 de 2 / Agir com a mãe, Helena Isabel

Tiago Teotónio Pereira

Uma das grandes apostas da SIC, casado com Rita Patrocínio, Tiago Teotónio Pereira é enteado de Nicolau Breyner, que era namorado da sua mãe, Mafalda Bessa. "Tive a sorte de crescer com uma das minhas referências e um dos meus ídolos. Vinha para o estúdio em miúdo, sempre fascinado por isto. Então tive uma grande referência que não me deixou sair dos eixos", contou a Daniel Oliveira no Alta Definição, em 2020.

"Em casa, nunca falávamos muito de trabalho. Ele estava na TVI, eu estava na SIC. Quando tinha um casting ia passar texto com ele, mas nunca foi uma coisa de 'Bora lá, eu levo-te'. Sempre foi: 'Tu tens o teu caminho, eu tenho o meu e vais lá chegar'. E aconteceu. E foi incrível", revelou.

Tiago Teotónio Pereira com a família e o padrasto, Nicolau Breyner Foto: Instagram: Tiago Teotónio Pereira

Kika Cerqueira Gomes

A modelo e influencer Kika Cerqueira Gomes, de 22 anos, é filha da apresentadora de televisão Maria Cerqueira Gomes. Namorada de Pierre Gasly, piloto francês de Fórmula 1, Kika é uma das figuras públicas portuguesas com mais seguidores nas redes sociais, somando convites e parcerias com marcas como a Rhode, Alo, Pandora e Yves Saint Laurent.

Kika com a mãe, Maria Cerqueira Gomes Foto: Instagram: @maria_cerqueira_gomes

Sara Norte

A eterna Mariana de Médico de Família, Sara Norte estreou-se na televisão com apenas 4 anos, em 1989, na Rua Sésamo. Passou pelos Morangos com Açúcar, Golpe de Sorte e Bem-Vindos a Beirais. Filha de Vítor Norte, hoje é presença assídua no painel da Passadeira Vermelha, da SIC.

Foi nesse programa que, em setembro do ano passado, fez revelações sobre a relação com o pai, com quem desabafa sobre as dificuldades de trabalhar no meio artístico. "Apesar de estar sempre com um sorriso e querer arranjar outros trabalhos e não dramatizar, o meu pai é quem ouve os telefonemas da filha. As pessoas pensam que por eu ser forte não tenho os meus momentos de fraqueza."

Vítor Norte com a filha, Sara, quando esta ainda era uma criança Foto: Instagram: @saranorteoficial

Rui Maria Pêgo

Filho de Júlia Pinheiro e do radialista Rui Pêgo, Rui Maria Pêgo é ator, locutor de rádio e apresentador de televisão. Estreou-se no pequeno ecrã como apresentador no Curto Circuito, em 2009.

“Durante toda a minha vida eu fui ‘o filho de alguém’. Acho que existem muitos ‘filhos de’ em Portugal que nunca se conseguem libertar deste peso”, disse em conversa com o Sol, em 2015, a propósito da estreia da série satírica Filho da Mãe, no Canal Q. “O ‘Filho da Mãe’ é uma catarse. Acaba por ser o resultado de 16 anos de uma ação-reação em relação ao facto de ter pais conhecidos”

Filho e mãe partilham um abraço nas redes sociais Foto: Instagram: @ruimariapego

Margarida Bakker

Atualmente, faz parte do elenco de Vizinhos para Sempre, produção da TVI no Prime Video. Margarida Bakker, 29 anos, é filha de Alexandra Lencastre e Piet-Hein Bakker. "Sempre quis distanciar-me da minha mãe e criar o meu próprio caminho”, confessou a Manuel Luís Goucha em janeiro, numa entrevista onde confessou que é constantemente comparada à progenitora.

Margarida Bakker conta que é muitas vezes comparada à mãe Foto: Instagram: @margaretbaguete

Martim Sousa Tavares

Neto de Sophia de Mello Breyner, filho de Laurinda Alves e Miguel Sousa Tavares, fechamos esta lista com o maestro, diretor artístico, autor e compositor Martim Sousa Tavares.

"As pessoas não ouviam o meu nome, ouviam o apelido", referiu em entrevista a Manuel Luís Goucha, em maio do ano passado. Num testemunho ao mesmo programa, Miguel Sousa Tavares surpreendeu o filho. "Para mim, é absolutamente misteriosa a relação dele com a música, porque não há nenhum antecedente na família que tenha que ver com a música", recorda, partilhando uma história pessoal sobre um momento em que ouviu o filho tocar piano. "Estavas a improvisar? Mas como é que se improvisa música? De onde é que isso sai?", perguntou a Martim. "Do mesmo sítio de onde te saem a ti as palavras quando escreves", respondeu o filho.