As celebridades que mantiveram a gravidez em segredo

Kylie Jenner | Apesar de a possibilidade de gravidez ter sido várias vezes falada na imprensa, a socialite afastou-se dos holofotes e nunca a confirmou. Até ao dia 4 de fevereiro, quando anunciou no Instagram que fora mãe de uma menina, nascida a 1 de fevereiro. No comunicado, pediu desculpa por ter mantido privada a gravidez, pois os fãs estão habituados a que ela partilhe a sua vida. “Tinha de me preparar para o papel que vou desempenhar da maneira mais positiva, relaxada e saudável que pudesse”, explicou, acrescentando que a gravidez foi uma das fases mais felizes da sua vida. Revelou entretanto que a menina se chama Stormi Webster. É a primeira filha da socialite de 20 anos, fruto da sua relação com Travis Scott.