O ovo que bateu o record de Kylie Jenner no Instagram continua a dar que falar

Até ao passado dia 13 de janeiro, a fotografia com mais gostos no Instagram pertencia a Kylie Jenner, que dividia o protagonismo com a sua filha Stormi, anunciando o seu nascimento. Com o mero objetivo de bater este recorde, surgiu uma página de Instagram com a fotografia de um ovo que, surpreendentemente, já conta com mais de 39 milhões de gostos.

Ellen Degeneres aproveitou o pretexto das duas contas terem grande visibilidade para juntar o útil ao agradável e propor um plano para bater mais um recorde. A apresentadora publicou recentemente no seu Instagram a imagem de um ovo com a cara de Kylie Jenner e apelou que essa fosse a fotografia com mais gostos da plataforma social. É de salientar que Ellen esteve durante três anos no topo da lista de tweets com mais gostos, sendo ultrapassada apenas por Barack Obama em 2017.

Entretanto, o furor causado pelo ovo já foi aproveitado por grandes marcas como a Burberry, que publicou uma imagem em que a data de validade do ovo tem o nome de Riccardo Tisci, diretor criativo da marca. O antigo designer da Givenchy aproveitou esta estratégia de marketing para mostrar que sabe como causar impacto nas novas gerações.