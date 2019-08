Angelina Jolie Youtuber?

Das últimas notícias acerca de Angelina Jolie, sabe-se que a atriz de 44 anos se tem dividido entre tarefas pessoais e profissionais. Foi vista a acompanhar o seu filho mais velho, Maddox, na entrada para a faculdade – o rapaz vai estudar bioquímica na Coreia do Sul e fez uma aparição numa passadeira vermelha na Califórnia para promover o seu mais recente filme Maléfica: Mestre do mal, juntamente com as atrizes Elle Fanning e Michelle Pfeiffer. Agora sabe-se também que, há cerca de duas semanas, a atriz chegou ao mundo dos vloggers, lançando o seu primeiro canal de Youtube.





A carregar o vídeo ... Angelina Jolie lança canal de Youtube



A conta oficial é ainda, relativamente, discreta, tendo até ao momento cerca de 11.000 subscritores. Ao contrário de outras celebridades como, por exemplo, Victória Beckham, que também lançaram o seu canal nesta plataforma, há pouco tempo, a atriz não irá não debater temas da indústria da moda e beleza (à partida, pelo menos), enfatizando antes o seu papel como embaixadora especial das Nações Unidas.

Até agora foi feito o upload de dois vídeos: um primeiro de 15 minutos do seu discurso na General Assembly Ministerial Meeting, em 2019, onde refere que "mulheres e meninas ainda são a maioria das vítimas da guerra", acrescentando que "são mais de metade de todos os refugiados e a grande maioria das vítimas de violação e outros tipos de violência sexual e de género"; e ainda um segundo vídeo, mais curto, com um discurso seu no The Hollywood Reporter's Women in Entertainment Breakfast, em 2017.

Através do "acerca de" do seu canal oficial é possível obter a informação que "após anos de um serviço dedicado ao(Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados) e à causa dos refugiados, Angelina Jolie foi nomeada enviada especial em abril de 2012" podendo ainda ler-se "Neste seu papel alargado, Jolie concentrou-se em grandes crises que resultaram em deslocamentos em massa da população, praticando advocacia e representando o ACNUR e o Alto Comissário ao nível diplomático. Também se envolveu com decision-markers em questões de deslocamento global. Através deste trabalho, ajudou a contribuir para o processo vital de encontrar soluções para as pessoas que são forçadas a fugir das suas casas".