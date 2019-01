Angelina Jolie como presidente? É uma hipótese

Numa entrevista dada na última sexta-feira, 28 de dezembro, ao programa Today da Radio 4, da BBC, a atriz e ex-mulher de Brad Pitt referiu que gostaria de ter um papel mais ativo na sociedade.

Durante a conversa, foi-lhe perguntado se tinha planos de ter uma carreira política , ao que Jolie respondeu: "Se me perguntasse isso há 20 anos, iria rir". No entanto, a atriz acabou por admitir que poderia ser uma hipótese, ainda que não se ache preparada para esse mundo.

Com um papel bastante ativo em relação a várias causas humanitárias, a atriz pertence à Agência de Refugiados da ONU, tendo também o cargo de Embaixadora da Boa Vontade do ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados). Jolie já recebeu inclusive o título de Dame Honorária, atribuído pela rainha Isabel II, juntamente com uma insígnia no Palácio de Buckingham.

Por causa do seu papel em várias organizações sociais, Angelina Jolie menciona que a sua aproximação à política nunca seria para já.

Acrescentou, no entanto, que tudo fará para conseguir mudar as coisas, "Sou capaz de trabalhar com governos ou mesmo militares, e por isso acho que estou numa posição interessante e que me permite fazer muitas coisas."

Para além da ONU e da ACNUR, Jolie está também envolvida em causas ambientais e contra a violência sexual.