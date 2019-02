Angelina Jolie leva os seis filhos à estreia do novo filme da Netflix

É raro Angelina aparecer com os seis filhos - Maddox, 17, Pax, 15, Zahara, 14, Shiloh, 12, e os gémeos de 10 anos Vivienne e Knox - mas a atriz decidiu reunir a família para a estreia do novo filme da Netflix, O Rapaz Que Domou O Vento

Ao chegarem ao Hotel Crosby Street, em Nova Iorque, foi notória a cumplicidade entre mãe e filhos, através de sorrisos e comentários divertidos.

Jolie foi a anfitriã da noite e ainda moderou o painel de perguntas acerca do filme, que foi dirigido pelo ator indicado para Óscar, Chiwetel Ejiofor. A longa-metragem acompanha a história de William Kamkwamba, um rapaz do Malawi que ajudou a sua vila com turbinas de vento após ler sobre elas num livro.

Nos últimos meses, Jolie tem aparecido em público muitas outras vezes com os filhos. Já a 22 de fevereiro levou Shiloh, Zahara, Pax e Maddox à estreia de outro filme, Serendipity, da artista francesa Prune Nourry, no Museu de Arte Moderna (MOMA) em Nova Iorque.