Vídeos

Maléfica, Mestre do Mal | Novo trailer

Por Máxima, 20:00

A aventura de fantasia começa vários anos depois de 'Maléfica' (2014), onde o público conheceu os eventos que endureceram o coração da vilã e a levou a amaldiçoar a Princesa Aurora (Elle Fanning). O filme continua a explorar a complexa relação entre a fada das Trevas (Angelina Jolie) e a futura rainha, onde vão formar novas alianças e enfrentar novos adversários na luta para protegerem o reino e as criaturas mágicas que aí residem. O filme é realizado por Joachim Rønning, a partir de uma história de Linda Woolverton e um argumento de Linda Woolverton e Micah Fitzerman-Blue&Noah Harpster. A longa-metragem é produzida por Joe Roth, Angelina Jolie e Duncan Henderson com Matt Smith, Jeff Kirschenbaum e Michael Vieira como produtores executivos. 'Maléfica, Mestre do Mal' estreia nos cinemas portugueses, a 17 de outubro de 2019.