Adele acusada de plágio (pela terceira vez)

Poucos dias depois do lançamento do seu novo single que antecipa o álbum 30, Adele enfrenta uma nova acusação de plágio relacionada com a capa deste novo trabalho discográfico. Há fãs que comparam a sua capa com a capa do disco 4.5.Atual, de Martinho da Vila, em que o cantor também aparece de perfil. Porém, esta é apenas uma acusação difundida nas redes sociais, uma vez que não há provas suficientes que comprovem as evidências. Não é o caso do plágio que envolve Toninho Gerais, já que o compositor brasileiro identificou melodia e harmonia iguais à de Mulheres, num total de 88% de semelhanças melódicas.Em entrevista à BBC News Brasil, Toninho Geraes disse que já enviou duas notificações à cantora, mais precisamente à editora XL Recordings, responsável pelo lançamento da canção, e o produtor e compositor deo, Greg Kurstin.