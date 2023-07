Jennifer Garner surge em vídeo sem maquilhagem e parece cada vez mais jovem

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jennifer Garner (@jennifer.garner)

deu-nos um raro vislumbre da sua, a partir da sua casa de. A atriz desurge radiante enum, onde mostra a suaao ar livre.Garner fez parceria com a marca de cuidados com os cabelos Virtue Labs para seu vídeo de Instagram, e primeiro surge, a pele absolutamente impecável, e com um robe com o monograma "JG". Depois,, sai de cena e quando regressa, já com o, o cabelo está seco, com umas ondas suaves, vestida com uma camisa e uns jeans, e continua sem qualquer maquilhagem.No vídeo dá para perceber que Jennifer conta com umde mármore com um chuveiro em tons de dourado. Um espaçoe com uma planta ao fundo que traz uma. Obviamente que estes detalhes não passaram despercebidos aos fãs da atriz. Muitos são os que elogiam oda casa de banho, mas também os que a referem comoMas o que mais saltou à vista, foi mesmo. Não é a primeira vez que ela surge sem maquilhagem no seu Instagram e a verdade é que sempre que o faz,. Os fãs inundaram os comentários com, dizendo que ela pareciasem maquilhagem e com o cabelo molhado. Um fã escreveu mesmo nos comentários ao post de instagram: "A verdade é que a atriz nunca usou muita maquilhagem, desde os seus primeiros tempos em Hollywood. Jennifer Garner tem sido sempre sinónimo de um, e é esse que mantém há décadas.