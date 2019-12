A passadeira vermelha dos Fashion Awards 2019

Na passada segunda-feira, seguindo a tradição anual, o British Fashion Council premiou aqueles que mais se destacaram na área da moda ao longo deste ano, além de angariar fundos para projetos sociais. A cerimónia, que distingue desde designers de acessórios a marcas de luxo urbanas, contou com estrelas como Rihanna, Cate Blanchett, Julia Roberts, Naomi Campbell, e a portuguesa Sara Sampaio. As nomeações são feitas através da votação de um juri que reúne 2500 membros da indústria da moda.

Foram mais de 20 os nomes premiados, entre eles o diretor criativo da marca italiana Bottega Veneta (que também foi a Marca do Ano), Daniel Lee, que arrecadou quatro prémios em todas as categorias para as quais foi nomeado; Naomi Campbell, que com mais de 30 anos de carreira foi eleita Fashion Icon, e Giorgio Armani, reconhecido aos 85 anos com um prémio de carreira, o Outstanding Achievement Award. Pela passadeira vermelha passaram looks contrastantes: Rihanna brilhou em tons de verde com a sua marca própria, Fenty; Julia Roberts e Alexa Chung optaram por silhuetas clássicas; e Shailene Woodley arriscou num look inesperado.

Veja a lista completa de vencedores dos Fashion Awards 2019:

Designer de Acessórios do Ano

Alessandro Michele para Gucci

Daniel Lee para Bottega Veneta

Jonathan Anderson para Loewe

Kim Jones para Dior Men

Simon Porte Jacquemus para Jacquemus

Marca do ano

Bottega Veneta

Gucci

Jacquemus

Loewe

Prada

Estilista britânico do ano - masculino

Craig Green para Craig Green

Grace Wales Bonner para Wales Bonner

Kim Jones para Dior Men

Martine Rose para Martine Rose

Riccardo Tisci para Burberry

Estilista britânico do ano - feminino

Daniel Lee para Bottega Veneta

John Galliano para Maison Margiela

Jonathan Anderson para JW Anderson e Loewe

Richard Quinn para Richard Quinn

Simone Rocha para Simone Rocha

Talento emergente britânico - masculino

Ben Cottrell and Matthew Dainty para Cottweiler

Bethany Williams para Bethany Williams

Kiko Kostadinov para Kiko Kostadinov

Phoebe English para Phoebe English

Sofia Prantera para Aries

Talento emergente britânico - feminino

Laura and Deanna Fanning para Kiko Kostadinov

Matty Bovan para Matty Bovan

Phoebe English para Phoebe English

Rejina Pyo para Rejina Pyo

Rosh Mahtani para Alighieri

Líder de negócios

Alexandre Arnault para Rimowa

José Neves para Farfetch

Marco Bizzarri para Gucci

Marco Gobbetti para Burberry

Remo Ruffini para Moncler

Estilista do ano

Alessandro Michele para Gucci

Daniel Lee para Bottega Veneta

Jonathan Anderson para JW Anderson & Loewe

Kim Jones para Dior Men

Miuccia Prada para Prada

Modelo do Ano

Adesuwa Aighewi

Adut Akech

Adwoa Aboah

Kaia Gerber

Winnie Harlow

Marca de luxo urbana

Alyx

Fenty

Marine Serre

Martine Rose

Moncler Genius