Videochamada com Rainha Isabel II revela interior do Castelo de Windsor

Se as chamadas em vídeo já existam nas nossas vidas, agora vieram para ficar. Uma das plataformas mais comuns e mais populares, durante a quarentena e no desconfinamento, o Zoom tornou-se o novo spot das reuniões familiares ou profissionais.

Até a própria Rainha Isabel II tem preferido manter conversas virtuais, no conforto do Castelo de Windsor, onde tem estado a isolar-se com o seu marido, o Príncipe Filipe. Um vídeo que revela um preview do documentário Anne: The Princess Royal at 70 mostra que a Rainha recebeu algumas dicas técnicas da sua única filha sobre como entrar no Zoom.

Num excerto do vídeo partilhado pelo editor real da ITV, Chris Ship, vemos a Princesa Anne a ensinar a sua mãe a entrar numa videochamada. A Rainha surge no vídeo, como sempre, vestida de forma impecável e meticulosa, com os habituais brincos de pérolas e o cabelo imaculado, num compartimento que parece ser uma sala de estar com sofás e quadros.

ICYMI last night.

That great clip from the @itv documentary on Princess Anne as she teaches The Queen how one uses @zoom_us !

The programme - for her 70th birthday - airs tonight at 9pm pic.twitter.com/duHzozH2x5 — Chris Ship (@chrisshipitv) July 29, 2020

No vídeo, Anne - que por sua vez surge rodeada de fotografias de família e flores - pergunta à sua mãe se consegue ver os seis participantes na chamada, e a Rainha responde: "Sim... bem, eu consigo ver quatro, de qualquer maneira". A cumplicidade entre as duas é evidente.

Nesta vídeochamada, a dupla de mãe e filha juntou-se a uma reunião com quatro cuidadores que se encontravam tomar conta de familiares durante a crise do coronavírus. Durante 20 minutos, Anne e Sua Majestade escutaram as suas experiências e fizeram perguntas sobre as dificuldades que enfrentaram. O vídeo, partilhado no Twitter, foi retirado de um novo programa que assinala o 70º aniversário da Princesa Anne, que se assinala a 15 de agosto.