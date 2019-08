Jennifer Lawrence, a melhor atriz da sua geração?

Foi a participação no filme Despojos de Inverno (2010) que a catapultou para o sucesso (ser nomeada para um Óscar num dos primeiros papéis é suficiente para o afirmar, certo?) e, hoje, Jennifer Lawrence .

Aos 27 anos surgiu na capa das quatro versões da edição de setembro da Vogue norte-americana, que celebrava o seu 125.º aniversário. Numa é uma pintura do artista John Currin e nas outras três foi fotografada pelos aclamados Annie Leibovitz, Bruce Weber e o duo Inez and Vinoodh.

A atriz nasceu em Louisville, Kentucky, a 15 de agosto de 1990, onde viveu com os pais (a mãe Karen coordena um acampamento para crianças e o pai, Gary, já foi dono de uma empresa de construção, a Lawrence & Associates) e com os dois irmãos mais velhos, Ben e Blaine. Aos oito anos já atuava em teatros locais e protagonizava as histórias mais divertidas, mas quando entrou para a escola foi-lhe diagnosticado um transtorno de ansiedade social. Só o ultrapassaria quando, aos 14 anos, decidiu finalmente que queria ser atriz e rumou a Nova Iorque. A saga Hunger Games (2012, 2013 e 2014) tornou-a uma estrela, mas foram os seus papéis em Guia para um Final Feliz (2012) – pelo qual ganhou um Óscar de Melhor Atriz na cerimónia de 2013 –, American Hustle (2014) ou Joy (2015) e o filme Mãe! (2017), todos nomeados para vários prémios, que confirmaram o seu talento.

Ainda que seja uma das mais aplaudidas atrizes da sua geração, Lawrence sempre deixou claro que queria a vida privada resguardada e, em entrevista ao jornalista Jason Gay, da Vogue, reforça o receio pela exposição excessiva da sua vida privada. "É aterrador quando sentes que o mundo inteiro te julga (…) ao teres a tua vida privada a ser constantemente violada não é um problema se fores perfeita. Mas se fores humana, é assustador. Quando o meu RP me liga, penso sempre: ‘Oh meu Deus, o que será?’ Mesmo quando não é nada. Estou sempre à espera de ser surpreendida."

A mesma reservada Lawrence foi vista a usar um anel de noivado quando saía de um restaurante francês em Nova Iorque, em fevereiro deste ano, o que aumentou as suspeitas (que foram confirmadas) que a atriz estava noiva do namorado Cooke Maroney. O casamento provavelmente será realizado entre as folgas do trabalho, já que este ano a vimos no filme X-Men: Fénix Negra (2019) e aguardamos as próximas longa-metragens, já em pós-produção para 2020, nomeadamente Untitled Lila Neugebauer Project, Mob Girl, do realizador Paolo Sorrentino, e Bad Blood, ainda a confirmar.