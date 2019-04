Quando a roupa embaraça as celebridades

1 – Jennifer Lawrence

A atriz estava a subir as escadas para receber o Óscar de Melhor Atriz pelo seu papel em Um Guia para um Final Feliz, durante a cerimónia dos Óscares de 2013, quando tropeçou no seu volumoso vestido Dior.

2 – Chrissy Teigen

Para a cerimónia de entrega dos prémios de moda CFDA , a modelo e apresentadora apareceu deslumbrante, mas na verdade o fecho do seu macacão estava estragado.

3 – Bella Hadid

A modelo passou pela passadeira vermelha do Festival de Cannes em 2017 num vestido Alexandre Gauthier que não conseguiu evitar que a modelo mostrasse a sua roupa interior.

4 – Jennifer Lopez

A cantora e atriz dá concertos inesquecíveis e nem um problema com um fecho a atrapalha. Num concerto durante o Festival iHeart Radio Fiesta Latina, em 2015, o fecho do seu fato rompeu-se a meio do espetáculo, mas isso não foi suficiente para parar Jennifer.

5 – Emily Ratajkowski

A atriz e modelo esteve numa das festas dos Globos de Ouro de 2017 e usou um vestido em seda amarelo Reem Acra. Não era suposto, mas Ratajkowski acabou por mostrar a roupa interior e brincar com o rasgão enorme do vestido

6 – Elizabeth Olsen

A atriz teve um momento à Marlyin Monroe quando durante uma apresentação da Miu Miu em Paris, em 2015.

7 – Gigi Hadid

Ao desfilar para Anna Sui, Hadid rompeu um dos sapatos e desfilou com esse pé descalço.

8 – Sofia Vergara

A atriz usou um vestido verde Zuhair Murad nos Emmys de 2012, mas o look foi notícia pelas razões erradas: abriu-se totalmente nos bastidores expondo mais do que a atriz quereria. Vergara teve que ser cozida de volta para dentro do vestido minutos antes da série Uma Família Muito Moderna ganhar o Emmy de Melhor Comédia.

10 – Katherine Heigl

A alça do seu vestido partiu-se quando Heigl estava em palco - para seu bem, foi a tempo de a agarrar que o desastre fosse muito pior.

11 – Meghan Markle

Até a realeza tem problemas com a roupa. Numa visita oficial a Tonga a duquesa de Sussex vestiu um lindo vestido vermelho da Self Potrait – mas esqueceu-se de tirar a etiqueta.

12 – Margot Robbie

Na estreia londrina do filme A Lenda de Tarzan, o fecho do vestido de Robbie começou rapidamente a descer, mas o seu colega Alexander Skarsgård foi em seu auxílio.

13 – Chloe Grace Moretz

Enquanto assinava autógrafos a bainha da manga do seu vestido lilás da atriz desfez-se.

14 – Julianne Hough

A estrela dançou tanto na festa dos Globos de Ouro que rompeu até à cintura o seu vestido Temperly London.

15 – Janet Jackson

Como esquecer o incidente no espectáculo de intervalo da Superbowl de 2004, em que Justin Timberlake expôs sem querer o seio de Janet? As consequências que se seguiram ao incidente provaram que homens e mulheres continuam a obedecer a critérios diferentes no que toca ao corpo.