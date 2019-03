De Jennifer Lopez a Beyoncé, quanto custam os anéis de noivado das celebridades

De Grace Kelly a Blake Lively, passando pela duquesa de Cambridge, eis os anéis de noivado mais extraordinários e caros de sempre. Leia-se 8,6 milhões de euros. Veja-os aqui:



JENNIFER LOPEZ | O ex-jogador de basebol Alex Rodrigues ofereceu à cantora e atriz um diamante quadrado de 10 quilates cujo valor poderá chegar aos 5 milhões de dólares (cerca 4 milhões e meio de euros). Este é o quinto anel de noivado de Jennifer Lopez, o que significa que a sua ‘coleção’ valerá no mínimo 12 milhões de dólares (mais de 10 milhões e meio de euros), valor com o qual poderia comprar a ilha de Vanatu, na Polinésia Francesa



KATTY PERRY | Katy ficou noiva do namorado Orlando Bloom, no dia de São Valentim. O anel em forma de flor, com um valor de 5 milhões de dólares (4 milhões e meio de euros) tem um rubi rosa no centro e é adornado por oito pequenos diamantes nas pétalas. Este será o segundo casamento de ambos.

HEDI KLUM | Depois de vários meses de namoro, o músico Tom Kaulitz pediu a modelo em casamento. O anúncio foi feito no dia de Natal, através do Instagram, com um close up do anel, que consiste numa pedra central esmeralda escura e dois diamantes laterais. Ainda não se sabe o valor estimado da peça.



AMAL CLOONEY | George Clooney escolheu um anel de 750 mil dólares (aproximadamente 647 mil euros) para oferecer a Amal Clooney.

ANGELINA JOLIE | A joia oferecida por Brad Pitt é abrilhantada por um diamante de 16 quilates e foi avaliada em 407 mil euros.

ANNA KOURNIKOVA | Enrique Iglesias ofereceu este anel de 1,9 milhões de dólares (aproximadamente 1,65 milhões de euros) à tenista.

BEYONCÉ | A cantora tem um dos anéis de noivado mais caros de sempre. Oferecido por Jay-Z, está avaliado em 5 milhões de dólares, aproximadamente 4,3 milhões de euros.

BLAKE LIVELY | Ryan Reynolds ofereceu este anel com um diamante em forma oval no valor de 2,5 milhões de dólares, aproximadamente 2,16 milhões de euros.

CARRIE UNDERWOOD | Mike Fisher ficou noivo da cantora de música country com este anel no valor de 150 mil dólares, aproximadamente 130 mil euros.

CATHERINE ZETA-JONES | O casamento já dura há quase18 anos e foi com este anel de 1 milhão de dólares (aproximadamente 860 mil euros) que Michael Douglas conquistou a atriz.

CIARA | O anel avaliado em 2 milhões de dólares (aproximadamente 1,73 milhões de euros) foi oferecido à cantora por Russell Wilson.

ELIZABETH TAYLOR | Ninguém ultrapassa a atriz no que toca a casamentos e anéis de noivado. Este vale 8,8 milhões de dólares (aproximadamente 7,6 milhões de euros) e foi oferecido pelo homem com quem casou duas vezes, o ator Richard Burton.

EMILY RATAJKOWSKI | A modelo casou-se em segredo em fevereiro deste ano com o ator Sebastian Bear-McClard e revelou no Instagram que ela mesma desenhou a peça. O anel foi avaliado em 90 mil dólares, aproximadamente 77,7 mil euros.

EUGÉNIA DE IORQUE | A princesa ficou noiva de Jack Brooksbank com um anel de safira Padparadscha, rodeada por 12 diamantes. A joia foi avaliada em 100 mil libras, aproximadamente 112 mil euros. O casamento real será a 12 de outubro.

EVA LONGORIA | Durante o relacionamento com Tony Parker, Eva Longoria recebeu este anel com um valor estimado em 150 mil dólares, aproximadamente 129 mil euros.

FERGIE | Já não estão juntos, mas Josh Duhamel pediu a cantora em casamento com este anel de 90 mil dólares, aproximadamente 77,7 mil euros.

GISELE BÜNDCHEN | Tom Brady escolheu este anel da Cartier, no valor de 145 mil dólares (aproximadamente 125 mil euros), quando pediu a supermodelo em casamento.

GRACE KELLY | O príncipe Rainier III do Mónaco escolheu este anel da Cartier, no valor de 3 milhões de dólares (aproximadamente 2,6 milhões de euros), para pedir a mão da atriz.

GWYNETH PALTROW | A atriz e fundadora da Goop ficou noiva de Brad Falchuk com um anel com 10 a 13 quilates, no valor de 500 mil dólares, aproximadamente 431,5 mil euros.

HEIDI KLUM | Quando ainda estavam juntos, o cantor Seal presenteou a modelo com este anel avaliado em 150 mil dólares, aproximadamente 129 mil euros.

IGGY AZALEA | Antes da separação, Nick Young ofereceu este anel de 500 mil dólares (aproximadamente 431,5 mil euros) à cantora.

IRINA SHAYK | Bradley Cooper ofereceu um anel de meio milhão de euros à modelo, com uma esmeralda de 12 quilates rodeada por 14 diamantes.

JADA PINKETT SMITH | Will Smith deu à mulher este anel no valor de 250 mil dólares, aproximadamente 215, 8 mil euros.

JENNIFER ANISTON | Foi com este anel, avaliado em 500 mil dólares (aproximadamente 431,5 mil euros), que a atriz anunciou o seu noivado com Brad Pitt em 1999.

JENNIFER ANISTON | O segundo anel de noivado da atriz foi oferecido pelo ex-marido, Justin Theroux, e terá custado 1 milhão de dólares, aproximadamente 860 mil euros.

JENNIFER GARNER | Este foi o anel de noivado oferecido por Ben Affleck, no dia do 33.º aniversário da atriz, que terá custado 500 mil dólares, aproximadamente 431,5 mil euros.

JENNIFER LOPEZ | Depois de Ben Affleck, foi Marc Anthony quem pediu a cantora em casamento com este anel de 4,1 milhões de dólares, aproximadamente 3,5 milhões de euros. O casal separou-se em 2014.

JENNIFER LOPEZ | Na altura em que namorou com Ben Affleck, a cantora e atriz foi presenteada com este anel no valor de 1,2 milhões de dólares, aproximadamente 1 milhão de euros. Nunca chegaram a casar.

JESSICA BIEL | Justin Timberlake ofereceu um anel com diamante de 6 quilates ladeado por pedras azul-marinho cravejadas de platina enegrecida. Timberlake codesenhou a joia avaliada em 130 mil dólares, aproximadamente 112 mil euros.

KATE HUDSON | Quando namorava com a atriz, o vocalista dos Muse, Matt Bellamy, ofereceu-lhe este anel de noivado no valor de 250 mil dólares, aproximadamente 215,8 mil euros. O casamento nunca chegou a acontecer.

KATE MIDDLETON | O anel da princesa Diana herdado pela duquesa de Cambridge foi originalmente avaliado em 47 mil dólares, mas agora vale mais de 500 mil dólares, aproximadamente 431,5 mil euros.

KATE UPTON | Justin Verlander pediu a modelo em casamento com este anel de 1,5 milhões de dólares, aproximadamente 1,3 milhões de euros.

KATHERINE HEIGL | Escolhido por Josh Kelley, está avaliado em 65 mil dólares, aproximadamente 56,1 mil euros.

KATIE HOLMES | Este foi o anel de 1,2 milhões de dólares (aproximadamente 1 milhão de euros) que Tom Cruise ofereceu à atriz.

KATY PERRY | No tempo em que namorou com o ator britânico Russell Brand, a cantora recebeu este anel da Cartier avaliado em 120 mil dólares, aproximadamente 103,5 mil euros.

KIM KARDASHIAN | A socialite junta-se a Beyoncé com um dos anéis de noivado mais valiosos. Este foi oferecido por Kanye West e vale 8 milhões de dólares, aproximadamente 6,9 milhões de euros.

KIM KARDASHIAN | O casamento durou apenas 72 dias, mas foi com este anel de 1,5 milhões de dólares (aproximadamente 1,3 milhões de euros) que Kris Humphries pediu a mão da socialite em casamento.

KIRSTEN DUNST | Jesse Plemons ofereceu este anel cujo valor está estimado em 80 mil dólares, aproximadamente 69 mil euros.

KRISTEN BELL | Casada com Dax Sheperd, a atriz recebeu este anel de noivado no valor de 100 mil dólares, aproximadamente 86,3 mil euros.

LADY GAGA | Taylor Kinney ofereceu este anel com um diamante em formato de coração, no valor de 500 mil dólares (aproximadamente 431,5 mil euros), mas o casamento nunca chegou a acontecer.

MARIAH CAREY | A cantora está no topo da lista com o anel de noivado mais caro de todos. Foi oferecido pelo então namorado e magnata russo James Packer e trata-se de uma joia do designer Wilfredo Rosado, avaliada em 10 milhões de dólares, aproximadamente 8,6 milhões de euros.

MARY KATE OLSEN | Oliver Sarkozy ofereceu à atriz este anel de 81 mil dólares, aproximadamente 70 mil euros.

MEGAN FOX | Brian Austin Green ofereceu este anel avaliado em 80 mil dólares, aproximadamente 69 mil euros. Apesar de diversas separações, o casal continua junto e tem três filhos.

MEGHAN MARKLE | O anel foi desenhado pelo próprio príncipe Harry e executado pela Cleave & Company, joalheiros e medalhistas da rainha. No centro encontra-se um diamante do Botswana e na parte exterior dois diamantes da coleção pessoal da princesa Diana. A joia foi avaliada em 50 mil libras, aproximadamente 55 mil euros.

MELANIA TRUMP | O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não faz por menos e resolveu oferecer este anel de 3 milhões de dólares (aproximadamente 2,6 milhões de euros) à atual mulher.

MIRANDA KERR | O anel foi oferecido pelo fundador do Snapchat, Evan Spiegel, e está avaliado em 55 mil dólares, aproximadamente 47,5 mil euros.

NICOLE RICHIE | Joel Madden conquistou a atriz com este anel no valor de 75 mil dólares, aproximadamente 64,7 mil euros.

NIKKI REED | Ian Somerhalder ofereceu este anel avaliado em 75 mil dólares, aproximadamente 64,7 mil euros.

PARIS HILTON | A socialite e o ator Chris Zylka ficaram noivos durante um fim de semana em Aspen, no Colorado. O enorme anel com um diamante de 20 quilates é avaliado em quase 2 milhões de dólares, aproximadamente 1,7 milhões de euros.

PIPPA MIDDLETON | Trata-se de uma peça Art Deco, oferecida pelo agora marido James Matthew, avaliada em cerca de 120 mil dólares, aproximadamente 103,5 mil euros.

REESE WITHERSPOON | Este é já o segundo anel de noivado que a atriz recebe, oferecido pelo marido Jim Toth e no valor de 250 mil dólares, aproximadamente 215,8 mil euros.

ROSIE HUNTINGTON-WHITELEY | Jason Statham gastou 350 mil dólares (aproximadamente 302,1 mil euros) neste anel de noivado para oferecer à modelo.

VICTORIA BECKHAM | A mulher de David Beckham já foi vista com 14 anéis de noivado. Diz-se que todos foram presentes do astro do futebol durante os 19 anos de casados.