Jennifer Lawrence, vencedora do Óscar para Melhor Atriz em 2013, foi vista recentemente a usar um anel de noivado quando saía de um restaurante francês em Nova Iorque acompanhada do agora noivo, Cooke Maroney.

"Os dois estavam a jantar num canto do restaurante e [a atriz] estava a usar um vestido preto lindo. Pareciam estar a comemorar alguma coisa e foi impossível não reparar no anel", disse uma fonte anónima ao Page Six.

Apesar de estarem juntos há apenas oito meses, o casal nunca escondeu a relação e foram fotografados e vistos várias vezes em público nas suas viagens pela Europa, para além de em setembro do ano passado Jennifer ter levado Cooke à ante-estreia do filme ‘A Favorita’ no Festival de Cinema de Nova Iorque.