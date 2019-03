Nascida em Ohio no dia 25 de março de 1965, foi como Carrie Bradshaw, protagonista de O Sexo e a Cidade, que Sarah Jessica Parker conquistou Hollywood – e a indústria da moda.

Saias, vestidos midi, sobreposições de cores e padrões, há muito que o estilo da atriz se confunde com o da sua personagens e estes são alguns exemplos disso mesmo. Reunimos o melhor do manual de estilo de Sarah Jessica Parker numa compilação dos seus melhores looks.