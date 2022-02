"Benzo-me antes de falar em público." Esta e outras curiosidades não reveladas sobre Angie Costa

O que nunca usaria para uma gala



Sapatos rasos.

A primeira memória que tem



É a dos Natais em família no Porto, no Norte. Passei lá muito tempo da minha vida.

O último livro que leu



A Arte Subtil de Saber Dizer que se Foda, de Mark Manson.



Um espetáculo que não esquece



O primeiro espetáculo dos Dama, em que o Miguel [o namorado] falou em mim.

Angie Costa Foto: Mariana Margarido

O filme da sua vida



Notting Hill.

A viagem que mais a marcou



A primeira vez que fui a Angola ter com o meu pai.

A maior superstição quando tem que falar em público



Benzo-me sempre.

Um destino a que quer voltar



À Tailândia.

Um objeto que carrega sempre



O telemóvel.

Uma música que a faz feliz



Uma que ainda não saiu, mas vai ser em março, do Salvador Seixas.

Angie Costa Foto: Mariana Margarido

Um cheiro que lhe traz memórias



O perfume Amor, Amor.

Um artista que admire



Carolina Deslandes.

Uma história que nunca esqueceu



O dia em que o meu filho Martim nasceu.

O que faria se caísse ao subir ao palco numa gala



Ria-me e pensava: "aconteceu..." e ia para o palco.

O que a deixa mais nervosa



Entrevistas.

O que a faz gritar de alegria



Ganhar um presente que eu já queria há imenso tempo.

O que odeia que lhe digam



"Credo, estás mesmo mais magra"

A coisa mais estranha que lhe aconteceu



Eu tenho uma cicatriz na testa que resulta de quatro vezes em que caí e bati no mesmo sítio.

O que a mais a exaspera no ser humano



Pessoas antiquadas, pessoas retrógadas.



A parte preferida do seu trabalho



Conhecer tantas pessoas, personalidades e histórias diferentes.



Uma tendência que nunca usaria



Eu sempre disse que nunca usaria calças à boca de sino, mas a toda a hora as uso.



Um prato preferido



Arroz de pato.



Um mantra para a vida



Que a família é a coisa mais importante do mundo. Sem o amor da família não somos nada.



Vídeo e edição: Mariana Margarido

Agradecimentos: Notable e Hotel Miragem Cascais