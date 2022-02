Vestimo-nos com Liliana Santos. Isto foi o que aconteceu

O que nunca usaria para uma gala



Um cachecol, um gorro, umas galochas... Nunca.

A primeira memória que tem



Ao cheiro da minha infância.

O último livro que leu



Um poema indiano do Herman Hesse.

Um espetáculo que não esquece



O filme da sua vida



O Notebook.

A viagem que mais a marcou



A maior superstição quando tem que falar em público



Não faço nada. Concentro-me.

Um destino a que quer voltar



Qualquer destino com calor e sol.

Um objeto que carrega sempre



Um anel que uso no dedo mindinho. Durmo, faço tudo com ele.

Uma música que a faz feliz



La vie en rose, de Edith Piaf.

Um cheiro que lhe traz memórias



Há um que não vou voltar a sentir: o do bacalhau à braz de uma amiga que já morreu.

Um autor que lê e relê



Estou sempre a ler e a reler Herman Hesse.



Que cena (em representação) foi a mais exigente



Todas as que pedem envolvimento emocional são as mais pesadas e desgastantes. Já tive uma cena a andar de cavalo, e nunca o tinha feito. Num espaço curto tinha que cavalgar, saltar do cavalo e salvar uma pessoa. Nesse momento eu tinha que estar a chorar e eu estava mesmo, de verdade.

Um artista que admire



Robert De Niro.

Uma história que nunca esqueceu



Eu sempre adorei marisco, desde pequena. Um dia passei em frente a um mercado e disse à minha mãe que queria sapateira. Chateei-a tanto que ela me disse: "toma lá cinco escudos e vai lá". Eu fui, consegui que a senhora me vendesse uma pata de sapateira, e a minha mãe ficou muito envergonhada (risos).

O que faria se caísse a subir ao palco



Não havia outro remédio que não levantar-me e subir ao palco. Siga para bingo!

O que a deixa mais nervosa



Nervosa no bom sentido, é representar. Dá-me aquele frenesim bom.

O que a faz gritar de alegria



Coisas surpreendentes pelas quais esperamos a vida toda e de repente acontecem sem mais nem menos.



A fala (em representação) que nunca mais esqueceu



"Eu não quero voltar para aquele cubículo." A palavra certa era cubículo, mas eu dizia sempre uma outra, incessantemente. Só ouvia: corta! corta! corta! Estavamos a gravar há 12 horas.

O que odeia que lhe digam



Má educação irrita-me. Salta-me a tampa!

A coisa mais estranha que lhe aconteceu



Em 2004, quando fui pela primeira vez para as Caraíbas, estava na ilha Saona, no meio do mar, a dar mergulhos, gritaram "Liliana" e saltaram para dentro de água para me pedir uma fotografia.

O que a mais a exaspera no ser humano



As pessoas que conduzem devagar? (risos).



A que papel voltaria duas vezes sem pensar



Este que estou agora a fazer. Ainda bem que estou a fazer esta personagem, e se fosse preciso voltar ao início do que já gravei voltaria, porque é muito desafiante e dá-me muito prazer.



