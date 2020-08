Tornar-se mais feliz em apenas 14 dias. O desafio de um guru da felicidade

Em conjunto com Mo Gawdat, o guro da felicidade e ex Chief Business Officer da Google, a Rituals Cosmetics criou um novo conceito, que é também uma missão para ter dias mais felizes. The Happiness Challenge é um desafio de 14 dias que pretende levar alegria a um milhão de pessoas.

Mo Gawdat

A inscrição no desafio é feita através do website da Rituals. Ao iniciar este desafio, todos os dias tem exercícios para fazer e desbloqueia novos. A iniciativa conta com entrevistas com o especialista da felicidade, exercícios e vários conteúdos e artigos para encontrar a felicidade. O desafio está disponível este mês e ao final dos 14 dias recebe-se um código para receber um Parfum d’Interieur 250 ml de The Ritual of Happy Buddha, juntamente com alguma compra.

Desta colaboração saiu também The Ritual of Happy Buddha, uma coleção que pretende transmitir a mesma mensagem de felicidade com as suas fragâncias a laranja doce e madeira de cedro. A coleção é inspirada numa lenda ancestral chinesa e pretende dar mais energia e felicidade, juntamente com a coleção, a Rituals disponibilizou 4 passos a seguir este ritual da felicidade, através destes produtos.

The Ritual of Happy Buddha

Os ideais da Rituals vão de encontro aos de Mo Gawdat, devido à filosofia de marca "The Art Of Soulful Living", que trabalha para projetar a ideia de sabedoria para unir a mente, corpo e alma.