Será que sabe mesmo como evitar ficar com o cabelo oleoso?

A correria dos nossos dias faz com que cada uma de nós se adapte a uma rotina de lavar o cabelo, e por vezes lavamo-lo vezes a mais, talvez todos os dias. Isto porque, afinal, quem não gosta da sensação do cabelo lavado?



Segundo as conclusões dos mais recentes estudos levados a cabo pela Pantene e pela Schwarzkopf sobre cabelos, o problema não está na quantidade de vezes que os lavamos, mas sim como o fazemos. Há problema sim, se o lavarmos todos os dias com champôs que não sejam adequados para nós.

O processo do cabelo oleoso é natural, pois nas raízes existem glândulas sebáceas que segregam uma substância oleosa chamada sebo (que é benéfica!) e que faz com que o cabelo esteja saudável. No entanto, casos de cabelos extremamente oleosos, que podem causar alguma queda de cabelo e caspa, podemter uma origem hereditária, ser originados por maus hábitos alimentares, por medicação, ou simplesmente serem provocados pelo pouco cuidado com o cabelo. Há outros fatores que podem contribuir para o cabelo oleoso, como situações de stress ou até as condições metereológicas.

Posto isto, aqui estão alguns conselhos:

É importante usar produtos adequados. Por isso, usar produtos de cuidado especial ajuda a restabelecer o equilíbrio na produção de óleo. Produtos com algas marinhas, alecrim, urtigas, camomila ou salva apaziguam o couro cabeludo.

Se tiver cabelo oleoso, qualquer produto que ajude a repor proteínas, que tenha lípidos como óleos ou silicones, não é adequado para si, pois só irá piorar a situação.

Quando for escolher um champô tente optar por um que seja transparente (quanto mais natural, melhor) e evite champôs cremosos. E ao usá-lo, faça bastante espuma no couro cabeludo, porque é onde deve concentrar a maior parte da lavagem. (Se conseguir lavá-lo de manhã é o ideal, pois à noite as glândulas sebáceas são mais ativas.)

Quando o cabelo está oleoso, o couro cabeludo fica mais sensível, logo, na lavagem a água não deve estar demasiado quente e se tiver que usar um secador, tente usar na definição "menos quente", para que o couro cabeludo não fique mais irritado. Evite também tranças apertadas ou chapéus, estas também causam irritação.

Tente não mexer no cabelo com frequência, porque a gordura das mãos transfere-se facilmente para o cabelo, assim como tê-lo perto da cara – se a tendência for ter a pele oleosa, tê-la perto da cara também vai resultar na transferência de óleos.

Porém, se tiver um caso mais grave de oleosidade, deve contactar um dermatologista.