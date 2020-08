4 alimentos calóricos que ajudam a emagrecer

Abacate

"O abacate é um dos alimentos mais saudáveis", diz Tomás Barbosa, nutricionista na Clínica do Tempo. Rico em ómega 3, o abacate estimula a circulação sanguínea e a capacidade de concentração. É ainda rico em antioxidantes e por isso retarda o envelhecimento cutâneo; depois, a vitamina C ajuda a metabolizar o colagénio, o que contribui para a firmeza da pele. Porque é que o abacate ajuda a emagrecer? "As fibras do abacate dão a sensação de saciedade e diminuem o apetite", explica Tomás Barbosa.

Frutos secos e sementes

Falamos, naturalmente, dos frutos secos crus ou torrados e não dos amendoins fritos ou das amêndoas cobertas de sal ou açúcar. Os frutos secos são ricos em gorduras (insaturadas, isto é, as que podemos e queremos comer), em fibras, potássio, proteínas vegetais, flavonoides, cálcio, fósforo, ferro e zinco. Os seus nutrientes diminuem os níveis destresse o cansaço e contribuem para a diminuição dos "ataques" de fome emocional. "Por terem bastante fibra e gordura, também as sementes ajudam a saciar e a evitar comer mais porque o processo de digestão é mais lento." No entanto, devemos ter atenção às quantidades – os nutricionistas recomendam comer entre 5 a 10 frutos secos por dia.

Salmão

O salmão pode ter muitas calorias (principalmente quando comparado com outros peixes), mas é também um dos alimentos mais ricos do ponto de vista nutricional: além das proteínas, essenciais para a construção muscular, também tem ácidos gordos (entre os quais o ómega 3) que ajudam a reduzir a gordura corporal, principalmente quando se pratica exercício físico regularmente.

Azeitonas

É um dos alimentos mais importantes da dieta mediterrânica, mas as calorias deram-lhe uma má reputação. Na verdade, são bastante saudáveis, contribuem para a sensação de saciedade, ajudam na luminosidade da pele e ajudam ao bom funcionamento do sistema cardiovascular. Os nutricionistas recomendam até sete azeitonas por dia, que podemos acrescentar a outros pratos ou saladas.