Statement capilar: o teu cabelo, a tua personalidade

É a moldura do rosto, o traço que define, simultaneamente, o aspeto físico e os traços de personalidade. Ao contrário de aspetos como a altura, a cor dos olhos ou o tom de pele, o cabelo é facilmente adaptado às várias facetas de cada mulher, definindo-a e evoluindo com ela.

A transformação é fácil, sobretudo quando confiada a profissionais, mas como qualquer parte de nós, é sensível a alterações e merece todo o cuidado e atenção. Sim, os penteados, o calor, as tintas e mesmo as lavagens podem afetar a saúde do cabelo. É preciso cuidar, proteger e, sobretudo, adaptar os produtos ao mood do cabelo.

Rotina de hair care

A self-made woman não tem medo de arriscar, de fazer do cabelo um statement e de arrojar numa mudança drástica. O cabelo torna-se o maior aliado em marcar a diferença ou fazer passar despercebida, entre a descontração e a formalidade. Mas a self-made woman também sabe que, depois da mudança, é preciso cuidado extra para manter o cabelo que se quer. Uma rotina de hair care é tão importante como uma de skin care, mas precisa de ser simples, rápida e, sobretudo, eficaz.

A pensar na mulher moderna, multifacetada e camaleónica, sem medo para a mudança, a SempreBella cria uma gama também ela multifacetada, com opções de champô e condicionador para todos os tipos de cabelos e para os problemas que possam surgir.



Cabelos pintados, brilhantes, protegidos Pintar ou não pintar, eis a questão! É uma das decisões mais ponderadas, muito pelos problemas que normalmente se associam à coloração: cabelo mais fraco e quebradiço, aspeto baço com as lavagens, perda de vivacidade. Não mais! Com a linha Brilho & Color Protect, a proteção da coloração é reforçada e a resistência de cada fio de cabelo aumenta. Ajuda a reter a humidade dentro de cada fio de cabelo, melhorando a força elástica. É altura de arriscar naquela cor que não lhe sai da cabeça!





Queda de cabelo, outra vez! O stress e a mudança de estação são os fatores mais associados à queda de cabelo, mas há outros que a podem influenciar sem saber. Tratamentos médicos, dietas ou o pós-gravidez são muitas vezes gatilhos para um problema que retira vivacidade ao cabelo e autoestima às mulheres! A linha Antiqueda ajuda a manter o couro cabeludo e os folículos capilares vivos, prevenindo a queda dos fios. Ao mesmo tempo, ajuda no crescimento de cabelos saudáveis, nutridos, mais fortes e mais resistentes.





Fios saudáveis e fortalecidos Placas, máquinas de encaracolar e secadores são os principais aliados na hora de dar um up ao look e de fazer uma pequena mudança caseira, mas podem tornar-se inimigos da saúde do cabelo quando usados com muita regularidade. O cabelo fica, com o calor, mais fraco e quebradiço, e proteger é mais do que necessário. A linha Força e Resistência ajuda o cabelo a tornar-se mais resistente, com toda a suavidade.





"Cabelo oleoso? Mas eu lavei ontem!" Não é só a regularidade com que se lava o cabelo que define se vai ou não ficar oleoso. Mudanças hormonais, stress ou uma má alimentação são alguns dos fatores que também influenciam este inestético problema capilar. E, claro, é preciso combater o problema com os aliados certos. A linha Regeneração & Purificação reduz a oleosidade excessiva e hidrata o cabelo, com as suas propriedades tónicas e de limpeza. Além disso, ativa a circulação sanguínea dos folículos, promovendo a regeneração e purificação dos fios.





Seco, tão seco! Se os cabelos oleosos são um (grande) problema, os cabelos secos não lhes ficam atrás. Imediatamente após a lavagem, o seu aspeto é baço e parece um grito de socorro por uma hidratação profunda! Para o spa do cabelo, a linha Hidratação e Reparação mantém por mais tempo o cabelo hidratado, com os fios reparados e macios.





Proteção por inteiro Para as pessoas com couro cabeludo e cabelo mais sensíveis, muitos champôs acabam por ser o gatilho para comichão, irritabilidade e vermelhidão da cabeça. A linha Alívio & Suavidade vai ser o escudo que o seu cabelo precisa nestes momentos, protegendo-o contra agressões externas e hidratando com suavidade cada fio de cabelo. Esta linha ainda protege contra as radiações UV, que são também nocivas para a saúde capilar!





Caracóis (mais do que) perfeitos Quem tem cabelo ondulado ou encaracolado depara-se muitas vezes com o mesmo problema: o cabelo tem forma, mas não tem assim tanta forma. Não é liso, mas os caracóis estão pesados e não se definem. E, claro, a humidade aumenta a situação: cabelo frisado, volumoso. A linha Caracóis Nutridos corrige os danos causados pelas agressões externas, nutrindo e dando brilho a cada caracol, ao mesmo tempo que reduz o frizz.



Mais do que um problema?

A solução é simples! A gama SempreBella tem sete linhas, mas as combinações são infinitas! Se há mais do que um problema que queiras ver resolvido, faz uma conjugação entre o champô e o condicionador, de forma a responder ao máximo de necessidades do teu cabelo!

O melhor de tudo? A marca é focada em cuidados capilares, mas também nas necessidades das mulheres portuguesas. Com preços baixos e múltiplas escolhas, podes encontrar a tua solução SempreBella nalgumas cadeias de hipermercados ou em embelleze.eu.