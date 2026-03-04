Tapping. A técnica dos 12 pontos para reduzir o stress e melhorar o bem-estar

David Feinstein e Donna Eden, autores bestseller do The New York Times, unem a ciência e a psicologia energética neste guia transformador que ensina técnicas práticas para libertar emoções bloqueadas e quebrar padrões prejudiciais. Em Tapping – Como Alcançar a Autocura Através do Poder Transformador da Psicologia Energética, revelam um método acessível e eficaz para despertar o potencial interior e promover uma verdadeira transformação pessoal.

Considerada uma das abordagens cada vez mais estudadas e, por sua vez, mais eficazes para apoiar no crescimento pessoal, a técnica tapping é capaz de ser mais fácil de aplicar do que alguma vez pensámos. “A combinação de métodos terapêuticos modernos, práticas de cura ancestrais como a acupressão e técnicas contemplativas como o mindfulness e a visualização guiada resultou num método acessível e poderoso, que pode ser aplicado a praticamente qualquer aspeto da sua vida. Esta abordagem permite-lhe reorganizar, de forma suave, a sua estrutura psicológica, ajudando-o a desenvolver a melhor versão de si mesmo", explicam os autores de Tapping.

As suas aplicações são amplas e transformadoras: permitem curar feridas emocionais do passado, modificar padrões de comportamento limitadores e enfrentar os desafios da vida com maior leveza, liberdade e confiança. Ajudam ainda a gerir com mais serenidade e equilíbrio emoções como preocupação, raiva, inveja ou frustração, a fortalecer relações pessoais e profissionais e a desenvolver competências que potenciam o sucesso nas áreas mais importantes da sua vida.

Visto assim parece mesmo que o David e a Donna nos prometem um guia revolucionário para todos os problemas. Pode não ser de um dia para o outro, é verdade – mas está comprovado, através de ciências comportamentais, que todos aqueles benefícios podem ser alcançados autonomamente através das técnicas apresentadas pelos autores.

Mas afinal, o que é o tapping?

O tapping consiste numa técnica com raízes na cultura oriental e a sua premissa é que as emoções negativas e problemas com os quais nos deparamos diariamente são causados por um desequilíbrio na energia corporal. Posto isto, o objetivo desta técnica é descomprimir e eliminar toda a tensão acumulada através de toques suaves em pontos estratégicos do nosso corpo. E sim, ao contrário da acupuntura (terapia originária da medicina tradicional chinesa, que utiliza pequenas agulhas estéreis) o tapping não utiliza agulhas ou qualquer objeto fisicamente “doloroso” para o seu efeito. “Por mais inofensivo que pareça, fazer tapping em pontos específicos de acupuntura envia pequenos, mas poderosos sinais elétricos ao cérebro, capazes de alterar a forma como pensa, sente e age.”, referem os autores.

E na prática, como é que se curam tantos problemas com toques suaves no corpo?

Com os pontos do tapping. E quais são? David Feinstein e Donna Eden explicam: "Realize o tapping nos 12 acupontos (ou pares de pontos à esquerda/ direita) enquanto diz: 'Embora seja possível respirar de forma mais plena, aceito-me exatamente como sou.' Bata (faça tapping) levemente com a ponta dos dedos em cada ponto ou par de pontos durante o tempo necessário para dizer a afirmação em voz alta e de forma deliberada. A maioria das pessoas utiliza as pontas dos dedos indicador e médio para bater. Bata com firmeza mas sem agressividade, cerca de três batidas por segundo, durante o tempo necessário para dizer a afirmação. Bata com firmeza mas sem agressividade, cerca de três batidas por segundo, durante o tempo necessário para dizer a afirmação.

Donna a fazer tapping - Tapping, Como Alcançar a Autocura Através do Poder Transformador da Psicologia Energética Foto: Juliet Percival

Embora o tapping seja o método que preferimos e ensinamos para estimular os pontos, uma pequena percentagem de pessoas sente-se desconfortável com isso ou não responde ao tapping nos acupontos. Se for o seu caso, experimente massajar ou simplesmente tocar em cada ponto de acupuntura. Esta última variação, chamada 'Tocar e Respirar', é preferida por alguns profissionais por ser uma abordagem mais meditativa. Faz-se a afirmação e, em seguida, respira-se de forma fácil, relaxada e moderadamente profunda antes de passar ao próximo acuponto."

Quais são os 12 pontos do tapping?

1. Ponto no topo da cabeça (Chacra da Coroa). Bata no centro superior da cabeça com qualquer uma das mãos. Para este ponto, se usar os cinco dedos, terá a certeza de acertar no local certo.

2. Pontos na parte interior da sobrancelha. Os pontos onde as suas sobrancelhas terminam na parte de dentro; perto da ponte do nariz.

3. Pontos ao lado do olho. As margens exteriores das cavidades oculares.

4. Pontos por baixo dos olhos. A linha óssea das cavidades oculares, centrada abaixo dos olhos.

5. Ponto por baixo do nariz. Um pouco mais perto da parte inferior do nariz do que da parte superior do lábio.

6. Ponto por baixo do lábio. No meio do sulco abaixo do lábio inferior.

7. Pontos da clavícula. Encontre os cantos internos da clavícula e desça para as cavidades logo abaixo delas.

8. Ponto do timo. Centro do peito, também conhecido como o Chacra do Coração.

9. Pontos ao lado do peito. Cerca de 10 centímetros abaixo das axilas. Estes são os pontos 'imitar um macaco'.

10. Pontos do lado exterior da perna. Entre as ancas e os joelhos, onde fica a costura das calças. Bata onde o seu dedo médio se direciona.

11. Pontos do lado exterior da mão. Bata na lateral das mãos (lado do dedo mindinho); também conhecido como o Ponto do Karaté.

12. Pontos nas costas da mão. Com dois, três ou quatro dedos de uma mão, bata nas costas da outra mão, na depressão que leva ao 'V' entre o dedo mindinho e o dedo anelar. Este é o único par de pontos que não pode ser percutido simultaneamente nos lados esquerdo e direito. Também é conhecido como o Ponto Gamut.

E será que é só pressionar estes pontos estratégicos e a maior parte dos problemas são resolvidos? Não, não é só isso, explicam David e Donna: "Depois de percutir cada ponto, repetindo 'Embora eu não esteja a respirar com toda a minha capacidade, aceito-me tal como so', respire profundamente. Repita a sequência. Em seguida, avalie novamente a profundidade da sua respiração em termos percentuais, onde 100% representa a sua capacidade máxima estimada. Pode notar uma grande melhoria, uma ligeira melhoria ou nenhuma melhoria. A maioria das pessoas fica surpreendida ao sentir uma melhoria percetível depois de fazer esta sequência de tapping uma ou duas vezes."

Este é só um resumo de tudo o que esta técnica significa e que resultados benéficos pode trazer para a saude física e mental de cada um. Na obra de David Feinstein e Donna Eden, este processo (e outros) são explicados em maior detalhe.