KissKiss Bee Glow, o novo bálsamo que vai ser o maior truque dos looks de verão

Quais são os ingredientes de charme para um verdadeiro look de verão? Se o tema é maquilhagem, o tom deve ser dourado, o batom deve ser hidratante e ter personalidade (para contrastar com o moreno da pele), e o visual final deve criar um "efeito natural".Imagem icónica dos seus perfumes - desde a criação do famoso Eau de Cologne Impériale para a Imperatriz Eugénia de França - a abelha esteve sempre no centro das criações da maison Guerlain. As abelhas não só são a fonte de inspiração das embalagens e frascos da Guerlain, como fornecem o mel, bem precioso que está na base das fórmulas da marca. Um tesouro da natureza, este ingrediente está presente nos produtos de cosmética dedicados aos cuidados diários, na base das formulações de maquilhagem e agora neste novo bálsamo: o KissKiss Bee Glow, disponível em três versões - nude, vermelho e roxo.Como já vem sendo costume, a diretora de maquilhagem da marca, Violette, não está escondida nos laboratórios, mas sim à frente das câmaras, para nos mostrar como elevar os produtos da Guerlain ao seu exponente máximo. Para começar, neste vídeo, Violette usa a base Parure Gold no tom natural beige (3), seguida do já famoso e imprescindível Terracotta Light, o pó bronzeador que é bestseller da marca, no tom medium warm (3). Os olhos são destacados com a Mad Eyes Mascara, máscara de pestanas, e nos lábios Violette aplica o bálsamo KissKiss Bee Glow no tom poppy glow. O produto conta com uma fórmula 98% natural, à base de mel, que se adapta a cada pH, e também à cor de lábios de cada pessoa. Reaviva a cor natural dos lábios com um toque de brilho intenso, regenerando-os e hidratando-os durante 24 horas. Cremoso e viciante, com uma textura incrivelmente fluída, é um bálsamo que realmente cuida dos lábios: acalma, suaviza, nutre, dá volume."É o bálsamo labial perfeito com a dose de brilho perfeita!", afirma Violette. "Pareces um jardim!" elogia, por sua vez, Loic Prigent, jornalista, comediante e co-protagonista deste tutorial. No final, a especialista em maquilhagem deixa outra dica: podemos usar este novo KissKiss Bee Glow como blush ao aplicar o tom vermelho com leves toques nas maçãs do rosto. Vamos por ela, e tentamos igual!