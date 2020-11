Isto é o que acontece à pele quando não saímos de casa

Numa primeira fase de, o fenómeno foi evidente: de um modo geral, a nossa pele piorou por estarmos em casa vários meses. Mas porquê, se provavelmente quem usava mais maquilhagem deixou de o fazer, e a rotina de beleza até foi otimizada?Ostêm uma explicação (também) para isto. "Vemos sempre mais problemas [na pele] no inverno: o ar torna-se mais seco e o aquecimento central e a deficiência de vitamina D exercem pressão sobre a pele",, dermatologista, num artigo recente publicado no site da Glamour inglesa. "Mas [tudo isso] combinado com o aumento do stress devido à pandemia,e a falta delevou a que mais pessoas sofram, tanto com as condições de pele existentes como com novos problemas" acrescenta."Os resultados de umapodem variar: desde desequilíbrios hormonais a baixos níveis de energia até uma imunidade deficiente - muitos dos quais têm um custo para a nossa pele" explica o médico Paul Nassif, à mesma publicação. "Como a faltaestá associada a uma função imunitária deficiente, ao aumento da inflamação e à diminuição da sensibilidade insulínica, tudo isto pode ter um impacto absolutamente negativo na pele" acrescenta.Quanto ao, com ou sem pandemia, sabemos que é prejudicial não só para a pele como para todo o nosso corpo, interferindo com outros sistemas. Malvina Cunningham explica a esta publicação que "a pele está mais inflamada e o sistema imunitário é prejudicado, o que é um problema se tiver doenças de pele relacionadas com a imunidade, como a psoríase e o eczema. O stress tem. Os lípidos e proteínas dentro da barreira são reduzidos, e há mais. Também pode desregular a produção de sebo, causando crises de acne". Para reforçar a barreira cutânea, a especialista refere que é benéfico optar por ingredientes reparadores que tenham na sua composição elementos como a glicerina e o ácido hialurónico. Evitar as luzes UV, estar o menor tempo ao computador possível (excepto em casos de trabalho) e reforçar o consumo de ingredientes e alimentos antioxidantes.Por fim, é importantequando a situação é adequada, mas também saber que quando usada durante um período prolongado pode criar um ambiente húmido (no rosto) onde o suor, o sebo e bactérias se acumulam e obstruem a pele, levando a poros entupidos, ou agravamento de condições de pele pré-existentes tais como." É importante, por isso, manter uma rotina de limpeza diária para ser cumprida à regra, ingerir água nas quantidades recomendadas e sempre que possível sair nem que seja por 5 minutos à rua, apanhar um pouco de sol, dentro das