O cabelo cresce mais conforme a lua? 7 verdades e mitos sobre cabelos explicados

Quando o tema é cabelos, há tópicos que são fundamentais para os manter saudáveis, mas também vários mitos. Fomos questionar quem sabe, neste caso Elsa Fragata, do The Loft, na avenida Sidónio Pais, em Lisboa, um salão de cabeleireiro em Lisboa que tem tanto de sofisticado como de experiente.

Lavar o cabelo todos os dias faz mal? Porquê?

Muitos de nós acreditamos que lavar o cabelo todos os dias faz mal, mas trata-se de um mito. O importante é ter atenção às necessidades de lavagem de cada cabelo e, por isso, é muito importante realizar uma avaliação junto de especialistas e perceber qual o seu tipo de cabelo e como o manter saudável. Cada cabelo é diferente.



Na estação fria, é possível evitar o frizz?

Os dias mais frios e húmidos são efetivamente aliados perfeitos para um cabelo frisado e, por esta razão, a escolha dos produtos indicados para "domar" o cabelo é a melhor maneira de combater o frizz. No entanto, há tratamentos para o disciplinar sem que perca a sua essência, como alisamentos em que o cabelo não perde totalmente o seu ondulado.

Descolorar o cabelo em casa pode ser trágico?

Um dos maiores erros cometido pelas pessoas e que põe em causa a saúde do cabelo é a execução de serviços técnicos em casa, sem os produtos e conhecimentos necessários para os concretizar. Assim, os mais comuns são descolorações e madeixas, que por norma deixam os cabelos secos, "espigados" e sem vida.

Secar o cabelo de cabeça para baixo é mesmo benéfico?

A secagem do cabelo feita de cabeça para baixo só é benéfica se o objetivo for ganhar mais volume, visto que este método ajuda a "descolar" o cabelo da raiz. É importante que a secagem do cabelo seja feita com a orientação que pretendemos que este tenha, por exemplo: se queremos um cabelo liso com pouco volume, a secagem deverá ser feita de cima para baixo na direção do cabelo.

Como ter mais volume num cabelo muito liso e junto ao crânio? Há algum truque?

Podemos apontar algumas dicas para ajudar a dar mais volume aos cabelos muito lisos e juntos à cabeça, tais como: a realização da secagem do cabelo de cabeça para baixo e a utilização de produtos que ajudam nesse sentido. No que diz respeito à utilização dos produtos para este efeito, deverá aconselhar-se junto de um especialista para avaliar o tipo de cabelo e a intensidade do efeito que pretende.

As fases da lua têm mesmo influência no dia em que este deve ser cortado?

Ao longo da vida ouvimos diversos mitos associados ao cabelo, mas podemos apontar como maior deles o a influência das fases da lua no crescimento do cabelo. É importante sublinhar que nunca existiram provas científicas de que os raios lunares ou as fases da lua alteram algum aspeto capilar e, do ponto de vista da maioria dos cabeleireiros, não existe uma altura ideal para cortar o cabelo, apenas aconselham que o façamos com regularidade, idealmente a cada três meses. Para além deste, destacamos ainda o mito da "multiplicação dos brancos", em que supostamente por cada cabelo branco arrancado nascem sete.

O que faz o óleo de moringa? Porque é tão procurado para os cabelos?

Após as nossas pesquisas [no The Loft], concluímos que o óleo de moringa é muito utilizado para a hidratação e nutrição dos cabelos. Para hidratar, reparar e nutrir os cabelos, existe por exemplo a gama Tea Tree da Paul Mitchel, que associa o óleo de Melaleuca (Tea Tree) a diversos ingredientes (lavanda, folha de hemp, hortelã, …), para que todos os tipos de cabelo fiquem mais fortes e saudáveis.



E, já agora, quais as tendências de cabelos do momento?

São cada vez mais tendência os cabelos naturais ou com aspeto natural, sendo que em termos de corte, podemos destacar como tendências deste ano o bob com risco ao meio e a clássica franja para o lado; já em termos de coloração, destacam-se as "iluminações", por exemplo a morena iluminada. Assim, em linha com as tendências do momento, os tons mais procurados são os tons mais naturais, os caramelos, avelã e pérolas.